تايسون يعود إلى الحلبة في سن الـ 58 لمنازلة «يوتيوبر»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

بعد قرابة 40 عاماً من نزاله الأول الاحترافي، و19 من اعتزاله، يعود أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون في سن الـ 58 إلى الحلبة الجمعة في نزال ستنقله منصّة البث التدفقي نتفليكس لـ270 مليون مشترك، على وقع إدانة واسعة النطاق في عالم الملاكمة.

وسيرتدي تايسون الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، قفازات الملاكمة مرة أخرى لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب جايك بول الذي يصغره بـ 31 عاماً، في ملعب «إيه تي أند تي» في أرلينجتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية.

وكان من المقرر في البداية أن يقام النزال الذي يتكون من ثماني جولات، مدة كل منها دقيقتان، وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس، في يوليو، ولكن تم تأجيله في مايو، بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلوس بعد تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.

وفّرت هذه الحادثة مادة دسمة للعديد من المنتقدين الذين أدانوا نزال الجمعة، واعتبروه أشبه بـ «عرض في سيرك» يقدّم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة لتايسون الذي كان آخر ظهور له في عالم الاحتراف عام 2005، عندما هُزم بالضربة القاضية ،بعد انسحابه أمام الملاكم الإيرلندي كيفن ماكبرايد.

قبل عشرين عاماً، اعتزل مايك تايسون الملاكمة، وتم تمزيقه إلى أجزاء، أليس كذلك؟ أعني، تمزق إلى أجزاء بالكامل، قال مروّج النزالات البريطاني إيدي هيرن هذا الأسبوع، وتابع «إذا كان أي شخص يعتقد أن مايك تايسون يجب أن يكون داخل الحلبة في هذا العمر، فإما أنه لا يشعر بأي مشاعر عاطفية تجاه الرجل، أو أنه أحمق. لا ينبغي أن يحدث هذا».

وضمن السياق ذاته، لم تشذ كلمات فرانك وارن، أحد المروجين المنافسين لهيرن، حيث قال بعد الإعلان عن النزال المنتظر«يبلغ مايك تايسون 58 عاماً، ولا ينبغي أن يقاتل»، وأردف «الأمر بهذه البساطة. أي شخص لديه ذرة من العقل يعرف أن هذا أمر سخيف. فقد تكون على طريق سريع عالقاً في ازدحام مروري، وتصل إلى نهاية الطريق وكل ما تجده عبارة عن أشخاص توقفوا لينظروا إلى حادث تصادم، وهذا ما يحدث».

لم تجد هذه التصريحات صدى عند تايسون الذي سيتقاضى نحو 20 مليون دولار مقابل نزال الجمعة، وفقاً لتقارير أميركية، متجاهلاً المخاوف بشأن سلامته، في حين أصرّ على أن منتقديه من عالم الملاكمة يتفوهون بهذه العبارات بسبب شعور الغيرة.

«أنا جميل، هذا كل ما أستطيع قوله»، قال تايسون في وقت سابق من هذا العام، وتابع«الأشخاص الذين قالوا ذلك يتمنون لو كانوا هنا. لا أحد غيري يستطيع أن يفعل هذا»، كما أعلن تايسون بعدما شرّع أبواب قاعة التدريب في تكساس هذا الأسبوع أمام الاعلام، أن التمارين الشاقة التي خضع لها جعلته يقتنع بـ«أنني أقوى مما كنت أعتقد».

واستطرد قائلاً:«عندما وافقت على هذه المباراة، وبدأت الخضوع للتمارين، قلت لنفسي: ما الذي كنت أفكر فيه، لكنني أنهيت العملية. النزال هو الحفلة. لقد انتهى كل العمل الشاق»، وفي المؤتمر الصحفي الأخير قبل النزال في تكساس الأربعاء، رفض تايسون بوجه جامد الانخراط في الضجيج قبل صعوده إلى الحلبة، قائلاً:«أنا مستعد للقتال فقط. أتطلع للقتال».

وسيتابع النزال الملايين عبر نتفليكس، وعشرات الآلاف داخل قاعة ملعب «أيه تي أند تي» للوقوف على جاهزية تايسون، ومدى تأثير الأشهر الماضية التي قضاها، وهو يخضع لتمارين قاسية.

في المقابل، يقف بول الذي وُلد قبل ستة أشهر من قضم تايسون لجزء من أذن إيفاندر هوليفيلد في«نزال القرن» عام 1997، تحت الأضواء، بعدما انتقل من مؤثر على موقع يوتيوب إلى ملاكم على الحلبات.

ومنذ نزاله الأول أمام صانع محتوى آخر على يوتيوب في عام 2018، ارتدى بول القفازات لمنازلة لاعب كرة سلة، ونجوم في فنون القتال المختلطة (أم أم ايه) وملاكمين محترفين. في 11 نزالاً، فاز بـ 10، سبعة منها بالضربة القاضية، وخسر مرة واحدة.

«أشعر أنني بحالة جيدة. حاد وقوي ومتفجر. ستكون ليلة قصيرة لمايك»، قال بول ابن الـ 27 عاماً، خلال التمارين الثلاثاء بعدما ظهر مرتدياً غطاء رأس غريب على شكل ديك.

اعتبر بعضهم أن تايسون في أوج عطائه في الثمانينيات كان سيهزم بول في غضون دقائق، في حين طرح بعضهم الآخر السؤال التالي: هل ما زال الملاكم الاميركي يحتفظ بما يكفي من بقايا موهبته وقوته التدميرية ولكماته الحديدية التي توجته أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ في عام 1986، في سن 20 عاماً وأربعة أشهر؟

أجاب بوب أروم، المروّج الأسطوري والذي يبلغ 92 عاماً، وعاصر الملاكمة على امتداد حقبات عدة، على هذا السؤال بكلمات لا لبس فيها لأحد المواقع الإلكترونية الشهر الماضي، قائلاً :«الإجابة هي لا».

وتابع»رجل يبلغ 58 عاما، بغض النظر عن قوته، بغض النظر عن مدى لياقته البدنية، لن يكون قادراً على القتال»، وختم قائلاً: «لا يمكنك توجيه اللكمات كما ينبغي، ولا يمكنك القيام بالكثير من الأشياء. أتمنى ألّا يتعرض مايك للأذى، لكنني لا أمنحه أي فرصة تقريباً».