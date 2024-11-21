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الرياضة

«الشارقة للرياضات البحرية» يكشف عن أول قارب لـ«الفورمولا» من إنتاجه

«الشارقة للرياضات البحرية» يكشف عن أول قارب لـ«الفورمولا» من إنتاجه
21 نوفمبر 2024 19:53

 
الشارقة (وام)

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كشف نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عن أول قارب لـ«الفورمولا» من صنعه وإنتاجه، وذلك خلال مشاركته في معرض أبوظبي للقوارب 2024 الذي أنطلق اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري.
ويمثل هذا الحدث إنجازاً كبيراً للنادي ويعكس التزامه بتعزيز رياضة «الفورمولا» في المنطقة كما يعزز مكانة النادي وجهة رائدة في مجال الرياضات البحرية والتزامه بالابتكار والتطوير في المجالات الرياضية ما يعكس رؤية الإمارة في أن تكون مركزًا للتميز في مختلف القطاعات.
وأعرب خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي عن فخره واعتزازه بتقديم قارب الشارقة للفورمولا الذي يمثل قمة الابتكار في صناعة الرياضات البحرية، والذي يعزز الهوية الوطنية والفخر المحلي من خلال دعم المشاريع المحلية والمواهب الشابة، مؤكداً أن الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة يعكس التزام النادي بتعزيز مكانة الشارقة على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن هذا القارب سيكون له دور كبير في تحقيق إنجازات جديدة في السباقات البحرية خلال مشاركته في المنافسات العالمية القادمة.
وأشار المدفع إلى أن القارب السريع الذي تم تصنيعه في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يتميز بتقنيات متطورة وتصميم مبتكر يجعله قادراً على المنافسة في السباقات العالمية كما يتمتع بسرعته الفائقة وقدرته على المناورة، مما يجعله خياراً مثالياً للسباقات البحرية، حيث تم تزويده بمحرك قوي ونظام تحكم متقدم يضمن الاستجابة السريعة في مختلف الظروف المائية، فيما تم تصميمه باستخدام مواد خفيفة الوزن ولكنها قوية مما يعزز من أدائه وكفاءته في استهلاك الوقود والطاقة النظيفة.

الإمارات
الشارقة
نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية
الفورمولا
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