السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل.. «أسوأ حامل لقب» في «الألفية الحالية»!

الوصل.. «أسوأ حامل لقب» في «الألفية الحالية»!
23 نوفمبر 2024 14:30

سلطان آل علي (دبي)
واصل فريق الوصل، حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين، نتائجه المتواضعة هذا الموسم بعد تعادله مع الوحدة بنتيجة 2-2 في الجولة الثامنة.
بهذه النتيجة، يكون الوصل قد جمع 10 نقاط فقط في أول 8 جولات، محققاً انتصارين فقط، ليصبح أسوأ حامل لقب في تاريخ الدوري خلال الألفية الحالية.
الأرقام تعكس حجم الأزمة التي يعيشها «الإمبراطور»، حيث لم يسبق لأي فريق حامل لقب أن جمع أقل من 10 نقاط بعد ثمان جولات منذ 29 عاماً، مما يضع الوصل في وضع حرج.
هذه النتائج السلبية تكرار لسيناريو مشابه قبل 17 عاماً، عندما عانى الوصل أيضاً بعد تحقيقه الثنائية في موسم 2006-2007، وتراجع مستواه في الموسم التالي، كما أن أندية أخرى مثل الجزيرة في موسم 2017-2018 والشباب في موسم 2008-2009 مرت بمسار مشابه وجمعت نفس الرصيد من النقاط خلال 8 جولات.
مع انتهاء الجولة، قد يجد الوصل نفسه قريباً من المركز الـ11 في جدول الترتيب، وهو مركز لا يليق بفريق توّج بالثنائية في الموسم الماضي، وهذا التراجع الكبير يثير تساؤلات حول الأسباب التي قادت حامل اللقب إلى هذا الموقف الصعب، خاصة في ظل التوقعات الكبيرة بعد الموسم الماضي.

أخبار ذات صلة
كلباء يحجب صدارة شباب الأهلي بـ«التعادل السابع»!
بيرو وكمارا في قائمة «العشرين الأفضل» عالمياً
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
آخر الأخبار
«أبوظبي للإعلام» تُطلق «جائزة الدانة» لتكريم أبطال «تحدي الكنعد»
الرياضة
«أبوظبي للإعلام» تُطلق «جائزة الدانة» لتكريم أبطال «تحدي الكنعد»
اليوم 15:54
شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب السودان
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب السودان
اليوم 15:49
COP29.. تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لـ «أبوظبي 2023-2027»
علوم الدار
COP29.. تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لـ «أبوظبي 2023-2027»
اليوم 15:47
«الداخلية» تحدد مراحل رفع الحظر المشروط لعمليات «الدرونز»
علوم الدار
«الداخلية» تحدد مراحل رفع الحظر المشروط لعمليات «الدرونز»
اليوم 15:41
حمدان بن زايد: سباق زايد الخيري نهر عطاء من الإمارات إلى العالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: سباق زايد الخيري نهر عطاء من الإمارات إلى العالم
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©