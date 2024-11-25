«سباق الجولف إلى دبي» يبدأ بـ «ابتسامة سمايلي» من أستراليا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق إلفيس سمايلي أول ألقاب الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد الذي انطلق مجدداً لموسم 2024-2025، تحت شعار «السباق إلى دبي»، عقب فوزه في بطولة «بي إم دبليو أستراليا بي جي أيه» في بريسبين، ودشنت هذه البطولة الموسم الجديد الذي يعود أكبر من أي وقت مضى، مع بطولات تطوف حول العالم، ترقباً لعودة النهائيات مرة أخرى إلى الدولة، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر من العام المقبل 2025.

وحمل الفوز نكهة خاصة لسمايلي، كونه تحقق أمام جماهير بلاده في أستراليا، وهو الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تقارب 220 ألف دولار أميركي.

وفيما حل مواطنه ديفيد ميشيلوزي بالمرتبة الخامسة برصيد 10 ضربات تحت المعدل، إلا أنه استفاد من كونه يحمل العضوية الكاملة لجولة دي بي ورلد، ليكون أول متصدر لتصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بعدما حصد 127 نقطة، يليه الإسباني أنخيل أيورا الذي حقق المركز السادس في البطولة، ليكسب 97,5 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي».

وشهدت البطولة أول مشاركة للدنماركي راسموس بيترسين الذي حقق المركز الثامن برصيد 8 ضربات تحت المعدل، وهو الذي كسب لقب بطل موسم جولة التحدي في ختام الموسم الماضي، وسطع نجمه بالفوز في بطولة «تحدي الإمارات» التي أقيمت في نادي شاطئ السعديات للجولف بأبوظبي.

وكان اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي قد توج بطلاً لموسم «السباق إلى دبي» للمرة السادسة في مسيرته، وذلك عقب فوزه بلقب بطولة جولة دي بي ورلد التي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي.

وبحسب الموسم الجديد، تحتضن الدولة ثلاث بطولات ضمن «السلسلة الدولية»، وهي بطولة تيم كاب التي تقام في منتجع أبوظبي للجولف، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يناير 2025، ثم بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للجولف بدبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025، وتعتبر واحدة من بطولات النخبة لسلسة رولكس، ثم بطولة رأس الخيمة التي تقام في نادي الحمرا للجولف، خلال الفترة من 23 إلى 26 يناير 2025.

كما تحتضن الإمارات، التصفيات الختامية التي تضم بطولتين، وكلتاهما ضمن فئة النخبة لسلسلة رولكس، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، وبطولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.