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الرياضة

أرتيتا يشيد بأرسنال «الشجاع»!

أرتيتا يشيد بأرسنال «الشجاع»!
27 نوفمبر 2024 14:03

 

لندن (د ب أ)

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أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بأفضل أداء للفريق خارج أرضه في المسابقات الأوروبية، منذ توليه تدريب الفريق، وذلك عقب الفوز 5-1 على سبورتينج لشبونة، في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن أرسنال حقق الفوز الذي طلبه المدير الفني للعودة لطريق الانتصارات في البطولة الأوروبية، بعد الخسارة أمام إنتر ميلان في الجولة الماضية.
أعاد الفوز الذي حققه أرسنال بفضل أهداف جابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز، وجابريل ماجاليس وبوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، للفريق توازنه، وجعل الفريق يقفز للمركز السابع برصيد عشر نقاط، بجدول المسابقة، التي تم تعديلها لتقام بنظام الدوري، بعد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقاً. وكان هذا هو أكبر انتصار لأرسنال في مباراة بدوري أبطال أوروبا خارج أرضه منذ فوزه على إنتر ميلان بذات النتيجة في 2003.
وقال أرتيتا: «بالتأكيد، خاصة أمام منافس واجهناه على أرضه، والتي لم يخسر عليها في آخر 18 شهراً- وصلوا لقمة مستواهم هنا- لذلك أن سعيد للغاية للعب بهذا المستوى، والإصرار، والهدف، والسلاسة التي أظهرناها».
وأضاف: «لعب الفريق بشجاعة كبيرة، لأنهم جيدون للغاية. عندما أشاهدهم على الطبيعة أجدهم جيدون للغاية! كلهم كانوا استثنائيين، قدموا أداءً كبيراً، وحققوا فوزاً كبيراً، وكلنا سعداء للغاية».
وقال: «قدمنا أفضل أداء أمام الفرق الكبرى في بعض المرات، هذا هو المستوى الذي يتعين علينا التعامل معه، ويجب أن نجعل ذلك يحدث، وهذا يصنع الثقة».

دوري أبطال أوروبا
أرسنال
ميكيل أرتيتا
سبورتنج لشبونة
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