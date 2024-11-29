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الرياضة

فيرستابن يحدد موقفه من «ريد بول»

فيرستابن يحدد موقفه من «ريد بول»
29 نوفمبر 2024 19:56

 
الدوحة (د ب أ)

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كشف الهولندي ماكس فيرستابن، عن جاهزيته للبقاء في ريد بول لبقية مسيرته، مؤكداً أنه لا يحتاج للفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» مع فريق آخر ليكرس أسطورته في عالم «الفورمولا-1».
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بعد أيام من فوزه باللقب الرابع على التوالي، قال فيرستابن إنه سيظل دائماً على الجانب الآخر في مواجهة وسائل الإعلام التي وصفها بالمتحيزة في حال كان ينافس سائقاً بريطانياً، كما أكد أن علاقته بمدير الفريق كريستيان هورنر جيدة، رغم ما قاله والده أوائل العام الجاري، من أن الفريق سينهار، في حال واصل هورنر البقاء في منصبه.
ويرتبط فيرستابن «27 عاماً» بعقد مع ريد بول حتى عام 2028، وفشل فريق مرسيدس في تأمين طريق التعاقد معه للموسم المقبل، لكن البطل الهولندي يظل هدفاً لتوتو وولف لموسم 2026.
وفي حديثه قبل سباق قطر قال فيرستابن: «لا يبدو أنني في حاجة للفوز ببطولة العالم في مكان آخر».
وأضاف: «هذه ليست رغبتي، أنا فقط سعيد بالمكان الذي أتواجد به، وسيكون من الرائع أن تظل مع نفس الفريق لتتسابق معه إلى الأبد، أحب تصديق أن ذلك سيحدث مع ريد بول وهذا هو الهدف».
وتابع فيرستابن: «هل أنا منزعج من تاريخي وإرثي؟، لا لأنني لا أقيم النجاح بما يقوله الآخرون، إذا كنت سعيداً فهذا كل ما يهم في الأمر».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
الدوحة
ماكس فيرستابين
ريد بول
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