«إشارة» تكلف وستبروك 35 ألف دولار!

نيويورك (أ ف ب)



فرضت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، غرامة قدرها 35 ألف دولار على نجم دنفر ناجتس راسل وستبروك، لقيامه بحركة غير أخلاقية خلال الربع الأخير من مباراة فريقه التي خسرها أمام نيويورك نيكس 118-145.

وأعلن جو دومارز، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الغرامة دون الخوض في تفاصيل حول الواقعة، التي ظهر فيها وستبروك وهو يوجه إشارة نحو مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لنيويورك نيكس، بعد رمية ثلاثية في الربع الأخير من المباراة.

وسجل وستبروك 27 نقطة من مقاعد البدلاء، بينها 24 في الربع الأخير، خلال خسارة فريقه.

وسجل وستبروك معدلاً مقداره 12.2 نقطة، و5.9 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم، وأصبح في الـ19 من نوفمبر أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين يحقق 200 «تريبل دبل» مع 12 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، خلال فوز فريقه على ممفيس جريزليز.