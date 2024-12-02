مرموش يضيق الخناق على كين!



برلين (أ ف ب)



تابع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش تألقه اللافت هذا الموسم، وقاد فريقه أينتراخت فرانكفورت إلى فوز كبير على مضيفه هايندهايم برباعية نظيفة، كان نصيبه منها «ثنائية»، في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل مرموش (25 عاماً) هدفاً في كل شوط، فافتتح التسجيل في الدقيقة 22، إثر تمريرة من ناثانيال براون، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 58، بتمريرة من اللاعب ذاته، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم في المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف واحد خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الإنجليزي هاري كين المتصدر.

وهي الثنائية الرابعة لمرموش في الدوري هذا الموسم، بعد فولفسبورج (2-1) في المرحلة الثالثة، وهولشتاين كيل (4-2) في الخامسة، وبايرن ميونيخ (3-3) في السادسة.

ورفع مرموش رصيده الى 17 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سجل ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وواحداً في مسابقة الكأس المحلية.

وحمل فوز فرانكفورت نكهة عربية، كون الهدف الثاني سجله الدولي الجزائري فارس شايبي، بتمريرة حاسمة من براون، قبل أن يختم الفرنسي أوجو إيكيتيكي المهرجان بالهدف الرابع، إثر تمريرة من أنسجار كناوف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف السادس لإيكيتيكي هذا الموسم.

وبفوزه الرابع توالياً والثامن هذا الموسم، عزز فرانكفورت موقعه في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، واستغل تعثر بايرن ميونيخ المتصدر أمام مضيفه بوروسيا دورتموند (1-1) في «دي كلاسيكر» قمة المرحلة السبت، وقلص الفارق إلى أربع نقاط عن العملاق البافاري.

وقال مدرب فرانكفورت دينو توبمولر لشبكة «دازون» للبث التدفقي، بعد الفوز السابع توالياً لفريقه في مختلف المسابقات: «سيطرنا على المباراة بشكل جيد منذ البداية، لم يكن لديك شعور بأن المباراة ستكون خطيرة».

ويحل فرانكفورت ضيفاً على لايبزج الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

في المقابل، مني هايدنهايم بخسارته السادسة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وجاءت الخسارة بعد أيام قليلة على خسارته امام ضيفه تشيلسي الإنجليزي 0-2 في مسابقة كونفرنس ليج، وقبل رحلته إلى ميونيخ لمواجهة البايرن السبت المقبل في المرحلة الثالثة عشرة.