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الرياضة

4.5 مليار يورو للأندية في ألمانيا

4.5 مليار يورو للأندية في ألمانيا
5 ديسمبر 2024 20:54

 
فرانكفورت (رويترز)

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قالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، المعنية بتخصيص حقوق البث لمسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، إنها ستمنح نحو 4.5 مليار يورو «4.76 مليار دولار» للأندية المحترفة البالغ عددها 36 نادياً على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وقال هانز-يواخيم فاتسكه المتحدث باسم اللجنة التنفيذية للرابطة، إن مزاد حقوق البث للفترة المقبلة، ما بين موسمي 2025-2026 و2028-2029 حقق 84 مليون يورو أكثر من فترة الأعوام الأربعة السابقة.
ويمثل هذا زيادة بنسبة اثنين بالمئة، وذلك في وقت كانت تتجه فيه قيمة هذه الحقوق إلى الانخفاض على المستوى الدولي، وقال فاتسكه «لقد أظهرنا أن الدوري جذاب للغاية».
ومن المقرر أن تتقاسم شركة سكاي دويتشلاند ومنصة دازون حقوق البث التلفزيوني المدفوع، في حين ستظل شركة البث العامة إي.آر.دي هي صاحبة الحقوق لأول بث تلفزيوني مجاني لأغلب المباريات.

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