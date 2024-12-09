«حياكم».. طرح تذاكر مباريات «خليجي 26»



الكويت (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 26» لكرة القدم، طرح تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل، اعتباراً من اليوم عبر تطبيق (حياكم) التابع للجنة، وحددت اللجنة يوم 21 ديسمبر موعداً لحفل افتتاح البطولة على استاد جابر الدولي الذي يحتضن كذلك المباراة الأولى بين الأزرق وشقيقه العُماني في مساء اليوم ذاته ضمن المجموعة الأولى، في حين تقام المباراة الثانية في المجموعة نفسها بين المنتخبين القطري والإماراتي على استاد جابر المبارك.

كما حددت اللجنة موعد المباراة النهائية في مساء يوم 3 يناير المقبل على استاد جابر الدولي. وكشف رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة مبارك عبدالعزيز في تصريح صحفي عن تحديد 6 فئات لمباراتي الافتتاح التي تجمع (الأزرق) مع شقيقه العُماني والمباراة النهائية اللتين ستقامان على استاد (جابر الدولي) والتي تبدأ بـ 4 دنانير للفئة الرابعة، و6 دنانير للفئة الثالثة، و8 دنانير للفئة الثانية، و10 دنانير للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية بواقع 30 ديناراً، والفئة الفضية بـ 20 ديناراً.

وأضاف عبدالعزيز أن بقية المباريات التي يحتضنها استاد (جابر الدولي) ستبدأ أسعار تذاكرها بدينارين للفئة الرابعة، و4 دنانير للثالثة، و6 دنانير للثانية، و8 دنانير للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية (20 ديناراً) والفئة الفضية (15 ديناراً).

وتابع أن أسعار تذاكر المباريات التي ستقام على استاد (جابر المبارك) ستكون بواقع 4 دنانير للفئة الثانية، و6 دنانير للفئة الأولى، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون أسعار التذاكر في متناول جميع الجماهير من أجل تسهيل حضورهم بشكل مكثف لكونها تلعب دوراً مهماً وحيوياً في نجاح أي بطولة.

وأوضح أيضاً أن الجماهير ستتمكن من حجز التذاكر بسهولة عبر تطبيق (حياكم) الذي يوفر هذه الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر خطوات معدودة وسهلة، مع تحديد 6 تذاكر كحد أقصى لكل شخص، مشدداً على أن التطبيق يخضع لأعلى المعايير العالمية لمنع الاحتيال أو التزوير للتذاكر الإلكترونية التي تحتوي على رقم سري يستخدم مرة واحدة فقط عند بوابة الدخول.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التسويق وليد الصقعبي، أن اللجنة حرصت على تضمين تطبيق «حياكم» للترويج للأماكن السياحية في الكويت لضيوف الكويت. وقال الصقعبي «تمثل البطولة فرصة لإحياء السياحة في المنطقة مع التوافد المتوقع للجماهير من الدول الخليجية وبقية الدول، خصوصاً أن الأجواء في هذا الوقت من العام مثالية جداً، والطقس مناسب وجميل»، لافتاً إلى أن الكويت تحتوي على أماكن سياحية عديدة يمكن للزائر أن يستمتع بها.

وأضاف أن تطبيق «حياكم» يتيح السائح كل الخدمات المطلوبة، ويضمن له زيارة مشوقة خلال البطولة الخليجية، ومرحباً بالأشقاء من كل دول الخليج في بلدهم الثاني الكويت.