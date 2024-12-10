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الرياضة

جرينوود يضرب الأرقام القياسية في مارسيليا

جرينوود يضرب الأرقام القياسية في مارسيليا
10 ديسمبر 2024 10:18

أنور إبراهيم (القاهرة)
منذ وصول المهاجم الإنجليزي ماسون جرينوود «23 عاماً» إلى أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في الصيف الماضي، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، يتألق مع الفريق ويواصل هوايته في تسجيل الأهداف، وآخرها هدفه في مرمى سانت إيتيان في الجولة 14 للدوري الفرنسي، ما جعله يحقق رقماً قياسياً جديداً مع ناديه الجديد.
هدف جرينوود الأخير هو العاشر له منذ بداية الموسم في 14 مباراة لعبها حتى الآن مع نادي الجنوب الفرنسي، ليصبح أول لاعب من مارسيليا يحقق هذا المعدل من الأهداف في القرن الواحد والعشرين، بعد 14 مباراة، وهو إنجاز رائع أسعد قلب الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا، والذي يعتمد على النجم الإنجليزي في تشكيلته الأساسية في معظم المباريات.
وأصبح جرينوود، وفقاً لما ذكرته مؤسسة أوبتا للإحصائيات والأرقام القياسية، ثالث أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في الدوري الفرنسي في هذا العدد من المباريات «14 مباراة»، ولا يسبقه إلا المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان السابق والمعتزل حالياً «10 أهداف في 9 مباريات» والجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا «10 أهداف في 13 مباراة»، وكل منهما كان لاعباً في باريس سان جيرمان.
كما أصبح جرينوود، بأهدافه العشرة حتى الآن هذا الموسم، ثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي، بالتساوي مع الفرنسي برادلي باركولا جناح سان جيرمان، ولا يتقدم عليهما إلا الدولي الكندي ديفيد جوناثان مهاجم ليل «11 هدفاً».
بدأ ماسون جرينوود، المولود في أول أكتوبر 2001، مسيرته الكروية في أكاديمية مانشستر يونايتد، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول موسم 2018-2019، وسطع نجمه في 2019-2020،، وخرج إعارة لخيتافي الإسباني موسم 2023-2024، ثم عاد لليونايتد الذي باعه لمارسيليا.
ولعب جرينوود لمنتخبات الشباب الإنجليزية تحت 16 و17 و18 و20 سنة، وانضم للمنتخب الأول في 2020، ولم يستمر طويلاً بسبب اتهام «غير أخلاقي» وإن كان القضاء الإنجليزي برأ ساحته.

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