ابن سليم: رياضة السيارات تشهد تحولاً إلى الابتكار والتميز



أبوظبي (الاتحاد)



أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن مستقبل رياضة السيارات يشهد تحولاً جذرياً نحو الابتكار والتميز.

وأوضح خلال كلمته أمام المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، أن مستقبل هذا القطاع «مدفوع بالابتكار ومبني على الأهداف»، ويعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة.

وأشاد ابن سليم، بالمناسبة التي أقيمت في كيجالي برواندا، احتفاءً بعام 2024 باعتباره عاماً للتقدم وتعزيز مسيرة الاتحاد.

وأشار إلى الاستثمار الكبير من جانب الاتحاد الدولي للسيارات في الأنشطة الشعبية العالمية، إلى جانب استخدام وسائل البحث والتطوير الكبير في مجالات السلامة والمتطوعين والمسؤولين.

وعن رؤية 2030، وقال: استراتيجية رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والتي توفر منصة واعدة للنمو والمزيد من النجاح، وذلك خلال أسبوع الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي للسيارات، الذي انعقد في كيجالي، على أن تتم مشاركة المزيد من التفاصيل لعام 2025 في وقت لاحق.

وقال ابن سليم: «شهد هذا العام تحولات جوهرية في الاتحاد الدولي للسيارات، حيث تم تعزيز الكفاءات القيادية وتوسيع نطاق الخبرات، ونستعد للاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس الاتحاد، ونؤكد على التزامنا بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، إذ نعمل على صياغة مستقبل واعد لرياضة السيارات، مدفوعين بالابتكار والطموح».