الزمالك ينفرد بالصدارة في «الكونفدرالية»



القاهرة (د ب أ)



انفرد الزمالك بصدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وذلك عقب فوزه على ضيفه المصري البورسعيدي 1- صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.

وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة 63، حيث تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع المصري ويسددها بإتقان في الشباك. ويلتقي الفريقان مجدداً في الجولة الرابعة بالمجموعة يوم الخامس من يناير المقبل. ورفع الزمالك، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، وبلاك بولز الموزمبيقي صاحب المركز الثالث، ويتذيل إنيمبا النيجيري ترتيب المسابقة برصيد نقطة واحدة.

ويأتي الفوز للزمالك في أول لقاء يقوده المدرب المؤقت أحمد مجدي، والذي تولى المهمة بعد رحيل المدرب البرتغالي السابق للفريق جوزيه جوميز إلى تدريب الفتح السعودي.

وشهد اللقاء حضور السويسري كريستيان جروس، المدرب الذي حصل مع الزمالك على لقب الكونفدرالية الأولى عام 2019، في المدرجات لدعم الفريق، حيث ذكرت تقارير عدة أنه سيتولى المهمة خلفاً لجوميز.