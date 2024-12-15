الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك ينفرد بالصدارة في «الكونفدرالية»

الزمالك ينفرد بالصدارة في «الكونفدرالية»
15 ديسمبر 2024 22:41

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
السيسي يبحث مع مسؤولين أميركيين هدنة غزة
«محظوظ».. فلكلور مصري على أنغام المزمار


انفرد الزمالك بصدارة المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وذلك عقب فوزه على ضيفه المصري البورسعيدي 1- صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة.
وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة 63، حيث تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع المصري ويسددها بإتقان في الشباك. ويلتقي الفريقان مجدداً في الجولة الرابعة بالمجموعة يوم الخامس من يناير المقبل. ورفع الزمالك، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني، وبلاك بولز الموزمبيقي صاحب المركز الثالث، ويتذيل إنيمبا النيجيري ترتيب المسابقة برصيد نقطة واحدة.
ويأتي الفوز للزمالك في أول لقاء يقوده المدرب المؤقت أحمد مجدي، والذي تولى المهمة بعد رحيل المدرب البرتغالي السابق للفريق جوزيه جوميز إلى تدريب الفتح السعودي.
وشهد اللقاء حضور السويسري كريستيان جروس، المدرب الذي حصل مع الزمالك على لقب الكونفدرالية الأولى عام 2019، في المدرجات لدعم الفريق، حيث ذكرت تقارير عدة أنه سيتولى المهمة خلفاً لجوميز.

مصر
الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك
المصري البورسعيدي
أحمد زيزو
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
صورة بالقمر الصناعي تظهر الإعصار "تشيدو" علىغرب مايوت وشرق موزمبيق
الأخبار العالمية
قتلى أثناء مرور الإعصار "تشيدو" على موزمبيق
16 ديسمبر 2024
قمة إيكواس
الأخبار العالمية
إيكواس تمهل الدول المنسحبة لإعادة النظر في الخروج من التكتل
16 ديسمبر 2024
دوريات شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي تطلب من السائقين توخي الحذر
اليوم 23:58
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين قرار الحكومة الإسرائيلية التوسع بالاستيطان في هضبة الجولان المحتلة
اليوم 23:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©