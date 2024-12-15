«السيتي» يخسر «ديربي مانشستر» بـ «سيناريو درامي»



مانشستر (د ب أ)



قلب مانشستر يونايتد الطاولة على مضيفه مانشستر سيتي، وهزمه بنتيجة 2-1، بسيناريو درامي في «ديربي المدينة» بقمة منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه في الشوط الأول، بهدف المدافع الكرواتي جوشكو جفارديول في الدقيقة 36، ليحرز هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم، بعدما هز شباك نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون وبورنموث.

وأدرك مانشستر يونايتد التعادل في الدقيقة 88 من ضربة جزاء سددها برونو فرنانديز، ليحتفل بهدفه السادس هذا الموسم.

وأضاف الإيفواري الشاب آماد ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتزع مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً بسيناريو درامي.

وبات روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أيضاً أول مدرب يفوز بظهوره الأول في «الديربي» منذ المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون.

أما جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فقد فشل في رد اعتباره أمام أموريم الذي تفوق عليه في الشهر الماضي، عندما قاد فريقه السابق سبورتنج لشبونة للفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

وعجز مانشستر سيتي أيضاً عن تجاوز كبوة الخسارة أمام يوفنتوس في الأسبوع الماضي بدوري الأبطال، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الخامس، بعدما تلقى خسارته الخامسة في آخر 10 جولات.

أما مانشستر يونايتد فتجاوز كبوة الخسارة في مباراتيه الماضيتين أمام أرسنال ونوتنجهام فورست، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.