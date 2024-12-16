«غرب آسيا للترايثلون» و«دولية الفجيرة» تتوجان الأبطال

الفجيرة (وام)

اختتمت منافسات بطولة غرب آسيا للترايثلون والنسخة الخامسة من بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون، اللتين أقيمتا برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على مدار يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في إمارة الفجيرة بنجاح كبير، وسط أجواء مميزة من المنافسات الاحترافية، والمشاركة الرياضية الواسعة، التي تؤكد على ريادة ومكانة إمارة الفجيرة الراسخة على الخريطة الرياضية العالمية.

وشهدت البطولتان مشاركة 260 لاعباً ولاعبة من 23 جنسية مختلفة، فضلاً عن نخبة من الأبطال المحليين والدوليين الذين أظهروا مستويات استثنائية من التحدي والاحترافية، وحصلوا على عدد من الميداليات. وشملت المنافسات التي تميزت بالتنظيم الاحترافي والأجواء التنافسية الرائعة عدة فئات، منها فئة «الأولمبيك»، التي شهدت فوز البرتغالي فيليبي أزيفيدو بالمركز الأول، فيما فازت في منافسات السيدات الإماراتية لوتي لوكاس.

وفي فئة «السبرينت»، فاز بالمركز الأول الروسي إيليا فيدوروف، بينما فازت الأميركية ليندزي نادر في منافسات السيدات؛ وبفئة «السوبر سبرينت»، فاز الوليد خالد بالمركز الأول، في حين أحرزت البرازيلية آنا لورا دافيدا شتاين المركز الأول في منافسات السيدات.

وكان للمواهب الوطنية الشابة بصمة راسخة، حيث حصد اللاعب الإماراتي الصاعد راشد الكعبي من نادي الفجيرة بالمركز الثاني في فئة «السوبر سبرينت»، وهو إنجاز كبير نظراً لحجم المشاركة العالمية في دورة هذا العام والمواهب الاحترافية المشاركة. حضر حفل الاختتام والتتويج، عبدالملك جاني رئيس اتحاد الترايثلون، ونادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، ومحسن آل علي مدير بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون.