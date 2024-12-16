مبابي يسابق الزمن للحاق بنهائي «القارات»



أنور إبراهيم (القاهرة)

يسابق الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الزمن، من أجل الشفاء تماماً من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، خلال مباراة أتالانتا في الجولة السادسة للمرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا، حتى يمكنه اللحاق بمباراة نهائي كأس القارات، التي تقام الأربعاء باستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يواجه الريال باتشوكا المكسيكي الذي فاز في نصف النهائي على الأهلي المصري 6-5 بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل صفر- صفر.

وحدد الجهاز الطبي لـ «الريال» ثلاثة أسابيع على الأقل، لعودة مبابي إلى الملاعب، بناءً على التشخيص، ولكن مبابي يبذل أقصى جهده لضغط برنامج التأهيل، حتى يكون «مفاجأة» هذا النهائي، ليضيف إلى رصيده بطولة ثانية مع «الريال»، في أقل من ستة أشهر، بعد أن أسهم في فوز «الميرنجي» ببطولة السوبر الأوروبي، عقب التغلب على أتالانتا الإيطالي في بداية الموسم.

ولم يتردد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني في ضمه إلى قائمة الفريق المسافر إلى الدوحة.

وذكرت صحيفة ريليفو في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن «كابتن» منتخب فرنسا وضع «جبيرة» لتثبيت عظمة الفخذ، حتى يقلل مدة تأهيله.

وقالت: إذا كان ذلك يدل على شيء، فإنما يدل على إن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، مصمم على المشاركة في النهائي، من أجل مساعدة فريقه، بعد أن حصل على راحة، ولم يلعب مباراة رايو فايكانو السبت الماضي.

وكانت إصابة مبابي أثارت الشكوك بين جماهير «البلانكوس»، التي أبدت قلقها على سلامة اللاعب، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة خلال الفترة القادمة.

وقالت الصحيفة، إن الرهان الحقيقي أمام مبابي، هو أن ينال شرف المشاركة في هذا النهائي العالمي، والقيام بدور حاسم خلاله في حصد الفوز، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتعارض مع الاحتياطات الضرورية لضمان سلامته، ولهذا تتوقف مشاركته على تطور حالته خلال الساعات القادمة، وعلى العلاج الذي يتلقاه، و«الضوء الأخضر» الذي يمكن أن يعطيه له الجهاز الطبي للمشاركة، ولو في جزء من المباراة.