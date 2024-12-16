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الرياضة

عبدالله والمهري وداوود ضمن محاضري «النخبة الآسيوية»

عبدالله والمهري وداوود ضمن محاضري «النخبة الآسيوية»
16 ديسمبر 2024 18:21

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد عبدالله حسن، وحسن المهري، وزايد داوود، ضمن محاضري حكام النخبة الآسيوية، وذلك لاجتيازهم بنجاح عملية التقييم، بعد مشاركتهم في دورة المحاضرين بمقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، من 11 إلى 15 من نوفمبر الماضي.
وجاء اعتماد الحكام الدوليين السابقين، محمد عبدالله حسن، وحسن المهري ضمن المحاضرين الفنيين، فيما تم اعتماد زايد داوود ضمن محاضري اللياقة البدنية.
ونظمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي دورة محاضري الحكام النخبة، بهدف تعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتأكيد مرة أخرى على التزام الاتحاد الآسيوي بالحفاظ على مكانته اتحاداً قارياً رائداً.
وشارك في الدورة 22 محاضراً للحكام من 15 اتحاداً وطنياً، و 8 محاضري لياقة بدنية من 6 اتحادات وطنية.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
محمد عبدالله حسن
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