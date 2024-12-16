بنزيمة يفكر في العودة إلى ريال مدريد!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يفكر النجم الفرنسي «المخضرم» كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي في اعتزال الكرة بنهاية هذا الموسم، رغم أن عقده ينتهي في «صيف 2026»، على أن يتجه للعودة مجدداً إلى ناديه السابق ريال مدريد، ليس لاعباً، وإنما سفيراً للنادي في أنحاء العالم، وبوجه خاص منطقة الشرق الأوسط والسعودية على وجه الخصوص.

ولم يكن السن وحده سبب تفكير بنزيمة في الاعتزال، وإنما هناك أيضاً الحرارة المرتفعة في السعودية التي تجعل اللاعبين يشعرون بالإرهاق، في حالة خوض المران الصباحي، ولهذا يلجأون إلى المران مساءً، وهذا ما يفعله الاتحاد، حيث يتدرب يومياً في السابعة مساءً.

وذكرت صحيفة ريليفو التي نشرت التقرير أن الإرهاق الذهني الذي يشعر به الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022، يعجل باقتراب قرار اعتزاله، خاصة أنه تعرض في الموسم الماضي لانتقادات لاذعة من جانب الصحافة السعودية بسبب تراجع مستواه، لدرجة جعلته يغلق حسابه الرسمي على «انستجرام» ، وإن كان استعاد مستواه هذا الموسم تحت قيادة مواطنه لوران بلان المدير الفني الجديد للفريق، حيث سجل 11هدفاً، وصنع 3 أهداف في 12مباراة، وتصدر فريقه الدوري السعودي.

وقالت ريليفو إن روتين التدريبات اليومية بدأ يرهق بنزيمة ذهنياً، ولهذا يفكر بجدية في الاعتزال، والعودة إلى ريال مدريد سفيراً، مستفيداً من العلاقة الطيبة بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وذكرت مصادر صحفية سعودية، أن إدارة اتحاد جدة ربما لا تعترض على رحيل بنزيمة قبل نهاية عقده، في حالة اتخاذه القرار النهائي بالاعتزال، في ظل الراتب الضخم الذي يحصل عليه «100مليون يورو»، والذي يمكن توفيره لإبرام صفقات جديدة.