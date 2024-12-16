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الرياضة

يامال يُصيب برشلونة بـ «الصدمة المروعة»!

يامال يُصيب برشلونة بـ «الصدمة المروعة»!
16 ديسمبر 2024 18:44

 
مدريد (أ ف ب)

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أعلن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، غياب جناحه الدولي لامين يامال بين ثلاثة وأربعة أسابيع عن الملاعب، بسبب التواء في كاحله الأيمن تعرض له في المباراة ضد ليجانيس (0-1) في ختام المرحلة السابعة عشرة.
وقال النادي الكاتالوني في بيان «تعرض لامين يامال، لاعب الفريق الأول لبرشلونة، لإصابة في كاحله الأيمن الأحد خلال المباراة أمام ليجانيس، وأظهرت الفحوصات أنه يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في الرباط الشظوي الأمامي»، مضيفاً أن مدة غيابه «تقدر بـ3 و4 أسابيع».
وتعرض مهاجم «البلاوجرانا» الى ضربة قوية في كاحله الأيمن في الدقيقة 16، وطلب استبداله في أحد فتراتها، قبل أن يتحامل على آلامه، ويكملها حتى الدقيقة 75، عندما استبدله مدربه الألماني هانزي فليك بجافي.
وهي المرة الثانية التي يصاب فيها يامال في الكاحل هذا الموسم، بعد الأولى مطلع الشهر الماضي في المباراة ضد النجم الأحمر الصربي (5-2)، حيث غاب لمدة أسبوعين.
عاد يامال إلى الملاعب في 30 نوفمبر الماضي، ولعب بديلاً في المباراة ضد لاس بالماس (0-1) وأساسياً في المباريات ضد ريال مايوركا (5-1) وريال بيتيس (2-2) وبوروسيا دورتموند الألماني (3-2) وليجانيس (0-1).
وتشكل إصابته الجديدة ضربة موجعة وصدمة مروعة للنادي الكاتالوني المقبل على مواجهة ساخنة مع شريكه في صدارة «الليجا» أتلتيكو مدريد السبت، علماً أنه تنتظره مواجهة نارية أخرى مطلع العام المقبل في الرياض أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية.
وخاض يامال 20 مباراة مع النادي الكاتالوني في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف مع 11 تمريرة حاسمة، حيث هو ثالث لاعب يقدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

 

الدوري الإسباني
برشلونة
لامين يامال
ليجانيس
هانسي فليك
أتلتيكو مدريد
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