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الرياضة

نهائيات «أمم أوروبا» بين إيطاليا وألمانيا

نهائيات «أمم أوروبا» بين إيطاليا وألمانيا
16 ديسمبر 2024 19:03

 
باريس (أ ف ب)

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يُقام الدور نصف النهائي ونهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على أرض الفائز من مواجهة ربع النهائي بين إيطاليا وألمانيا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) خلال اجتماع لجنته التنفيذية.
وقال الاتحاد القاري في بيان «اختارت اللجنة التنفيذية لـ «اليويفا» الفائز من ربع النهائي بين إيطاليا وألمانيا مضيف مبدئياً لنصف نهائي ونهائي البطولة بين 4 و8 يونيو 2025».
وأضاف «وتم اختيار ملعبي تورينو، الخاص بيوفنتوس والخاص بتورينو، وملعبي ميونيخ وشتوتجارت لاستضافة المباريات».
وتتواجه إيطاليا مع ألمانيا في 20 مارس في ميلانو ذهاباً، على أن يكون الإياب في دورتموند بعدها بثلاثة أيام.
وفي بيان منفصل، أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن ملعب يوفنتوس «أليانتس أرينا» الذي يتسع لـ41500 متفرج، سيستضيف مباراتي نصف النهائي في 4 و5 يونيو والمباراة النهائية في الثامن منه، على أن تكون مباراة المركز الثالث المقررة في يوم النهائي على الملعب الأولمبي في تورينو (28500 متفرج).
وفي المواجهات الثلاث الأخرى في ربع النهائي، تلتقي البرتغال مع الدنمارك، هولندا مع إسبانيا بطلة أوروبا وحاملة اللقب، وكرواتيا مع فرنسا.
كما حدد «اليويفا» موعد مباراة الكأس السوبر التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري الأبطال و«يوروبا ليج»، حيث ستقام في 13 أغسطس على «ستاديو فريولي» الخاص بنادي أودينيزي الإيطالي.

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