رينارد: لقب «خليجي 26» هدف السعودية



الرياض (د ب أ)



أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، أن هدفه من المشاركة في كأس الخليج العربي هو الفوز باللقب.

وعقد المدرب الفرنسي مؤتمراً صحفياً، للحديث عن استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 26».

وقال رينارد إن الهدف من المشاركة هو تحقيق اللقب، لكن لديه مهمة أكبر وهي تطوير الفريق وتحسينه قبل خوض المباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .

وأضاف: «في مثل هذه البطولات لا بد أن أفكر بإعطاء جميع اللاعبين دقائق للمشاركة، لكن بالتأكيد هدفنا الرئيسي هو الفوز، خصوصاً أننا خسرنا اللقب في المشاركة السابقة التي أشرفت فيها على المنتخب، وهي فرصة لرد الاعتبار بالفوز باللقب».

وعن معاييره في اختيار قائمة الأخضر قال رينارد: «اختيار اللاعبين يأتي بناءً على معرفتي السابقة بهم، كذلك من خلال مشاهدة المباريات، وأنا لديّ خبرة كبيرة في الكرة السعودية، وأنا اعتمد بشكل أساسي في الاختيار على معرفتي السابقة باللاعبين».

ولفت رينارد إلى حرصه على تواجد اللاعب سالم الدوسري، نظراً لكونه لاعباً كبيراً ومؤثراً، مشيراً إلى أن اللاعب لا يزال تحت متابعة الجهاز الطبي لحسم مشاركته من عدمها.

وشدد المدرب الفرنسي على ضرورة المزج بين اللاعبين الخبرة والشباب، حيث قال: «إذا كان هناك لاعبون من الشباب في التشكيلة ذلك بسبب أنهم يستحقون ذلك، كما أنه ليس من المنطقي استدعاء لاعب تجاوز سن الـ30 وأضعه على دكة البدلاء، لذلك من المهم تواجد مزيج بين اللاعبين الخبرة والشباب».

وأضاف: «نعمل على تحسين الفاعلية الهجومية، ويجب أن نتطور على مستوى جميع خطوط الفريق، الأشهر المقبلة مهمة للكرة السعودية، لذلك يجب أن نطور الفريق ونترجم ذلك على أرض الملعب».

وأردف: «لا نشعر بأي ضغط لخوض البطولة، ويجب أن نكون منطقيين تصنيف المنتخب ليس جيداً، كذلك لم يؤد المنتخب بشكل جيد في الفترة الماضية، فيجب العمل بقوة لتحسين ذلك وتغيير هذا الواقع، وكما نشاهد مثلاً ما يحدث مع جوارديولا، ليس من السهل تغيير الوضع السلبي».

وقال: «جلست مع اللاعبين بعد الخسارة من إندونيسيا، وشرحت لهم مكامن الخلل في صفوفنا، لذلك نعمل في هذا المعسكر لتحسين الفريق، وفي صباح كل يوم أفكر في كيفية التأهل لكأس العالم، صحيح وضعنا ليس بالجيد في التصفيات، لكننا محظوظون بأننا لا زلنا نملك فرصة التأهل، ونتمنى الدعم من الجميع».