الإثنين 16 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي للرياضات المائية يحصد 45 ميدالية في «دولية السباحة»

أبوظبي للرياضات المائية يحصد 45 ميدالية في «دولية السباحة»
16 ديسمبر 2024 21:45

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله والمهري وداوود ضمن محاضري «النخبة الآسيوية»
23 نادياً تشارك في «مهرجانات البراعم»


أحرز نادي أبوظبي للرياضات المائية 45 ميدالية في جميع الفئات والأعمار بختام مشاركته في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة «سويم فور لايف» التي أُسدل الستار على منافستها بمشاركة واسعة بلغت 1000 سباح وسباحة من مختلف الأندية والأكاديميات في الإمارات وجميع أنحاء العالم.
وأقيمت منافسات البطولة في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد على مدار 3 أيام، وشهدت مشاركة السباحين الأولمبيين والدوليين، ماثيو ريتشارد، وآدم بيتي، وجيمس غاي. وجاءت الميداليات للاعبي ولاعبات النادي بواقع 14 ذهبية، و12 فضية، و19 برونزية، وذلك في منافسات المتنوع، وفراشة ذكوراً وإناثاً، وحر ذكوراً وإناثاً، وصدر ذكوراً وإناثاً.
وأكد المهندس سعيد الجسمي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن النسخة الثانية من البطولة حققت أهدافها، في ظل المشاركة الواسعة التي حظيت بها من جميع المشاركين من مختلف دول العالم، إذ أثرى الحضور نخبة من السباحين الأولمبيين والعالميين، الأمر الذي أسهم في مردود إيجابي على أبناء النادي من خلال المشاركة معهم في المنافسة التعرف عليهن عن قرب من خلال الورش المتخصصة.
وأشار إلى أن النسخ المقبلة من البطولة ستشهد المزيد من التوسع في أعداد المشاركين، والتعاون مع المزيد من الجهات الحكومية، بعدما أصبحت البطولة منصة مهمة لاستقطاب نخبة السباحين من جميع أنحاء العالم.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات المائية
السباحة
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
علوم الدار
حمد بن محمد الشرقي يستقبل حمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام والوفد المرافق له
اليوم 17:37
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء
اليوم 18:55
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية
اليوم 17:53
وفاة مشجع لـ «السيتي» خلال «ديربي مانشستر»
الرياضة
وفاة مشجع لـ «السيتي» خلال «ديربي مانشستر»
اليوم 22:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©