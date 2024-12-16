أبوظبي للرياضات المائية يحصد 45 ميدالية في «دولية السباحة»

أبوظبي (وام)



أحرز نادي أبوظبي للرياضات المائية 45 ميدالية في جميع الفئات والأعمار بختام مشاركته في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة «سويم فور لايف» التي أُسدل الستار على منافستها بمشاركة واسعة بلغت 1000 سباح وسباحة من مختلف الأندية والأكاديميات في الإمارات وجميع أنحاء العالم.

وأقيمت منافسات البطولة في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد على مدار 3 أيام، وشهدت مشاركة السباحين الأولمبيين والدوليين، ماثيو ريتشارد، وآدم بيتي، وجيمس غاي. وجاءت الميداليات للاعبي ولاعبات النادي بواقع 14 ذهبية، و12 فضية، و19 برونزية، وذلك في منافسات المتنوع، وفراشة ذكوراً وإناثاً، وحر ذكوراً وإناثاً، وصدر ذكوراً وإناثاً.

وأكد المهندس سعيد الجسمي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن النسخة الثانية من البطولة حققت أهدافها، في ظل المشاركة الواسعة التي حظيت بها من جميع المشاركين من مختلف دول العالم، إذ أثرى الحضور نخبة من السباحين الأولمبيين والعالميين، الأمر الذي أسهم في مردود إيجابي على أبناء النادي من خلال المشاركة معهم في المنافسة التعرف عليهن عن قرب من خلال الورش المتخصصة.

وأشار إلى أن النسخ المقبلة من البطولة ستشهد المزيد من التوسع في أعداد المشاركين، والتعاون مع المزيد من الجهات الحكومية، بعدما أصبحت البطولة منصة مهمة لاستقطاب نخبة السباحين من جميع أنحاء العالم.