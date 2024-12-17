«المنشطات» تُهدد نجم تشيلسي بالإيقاف الطويل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تشهد الكرة الأوروبية فضيحة منشطات جديدة بعد التي تورط فيها النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي تعرض بسببها للإيقاف 4 سنوات تم تخفيضها بقرار من المحكمة الرياضية إلى 18 شهراً.

الفضيحة الجديدة بطلها النجم الأوكراني الشاب ميخايلو مودريك «23 عاماً» جناح تشيلسي، حيث أثبتت العينة «أ»، التي أجريت له في شهر أكتوبر الماضي، تعاطيه لمادة منشطة محظورة، وثبوت وجودها في دمه، وينتظر اللاعب حالياً نتيجة تحليل العينة «ب»، الذي يُجرى خلال أيام، من أجل تأكيد العينة الأولى أو نفيها، وتقوم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع الوكالة الإنجليزية بفحص العينة الجديدة.

ويخيم شبح الإيقاف الطويل على الدولي الأوكراني إذا ما جاءت نتيجة العينة الثانية مطابقة للعينة الأولى، وفي هذه الحالة سيكون مودريك معرضاً للإيقاف لسنوات قد تصل إلى 4 سنوات مثلما حدث مع الفرنسي بول بوجبا، وربما يتم تخفيض العقوبة إلى عامين أو أقل، إذا ما ثبت إنه ليس هناك نية متعمدة لتعاطي المنشطات وأن ما حدث كان نتيجة خطأ وإهمال غير مقصود.

وانضم مودريك لتشيلسي في يناير 2023، قادماً من شاختار دونتيسك الأوكراني، بموجب عقد طويل الأجل مدته 8 سنوات ونصف، وينتهي في صيف 2031، وذلك مقابل 100 مليون يورو شاملة المكافآت والمتغيرات الأخرى، ورغم هذا الرقم الضخم الذي دُفع مقابل انتقاله، لم يقدم مودريك أوراق اعتماده.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن إنزو ماريسكا المدير الفني الجديد لتشيلسي فقد الثقة في مودريك، ولم يعد يشركه في مباريات الدوري الإنجليزي، وإن يلعب مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 في 4 مباريات، لعب فيها أساسياً، بينما وقت لعبه في الدوري، قليل جداً إذ لم يلعب أساسياً إلا مرة واحدة منذ بداية الموسم.

ولم يصدر تشيلسي أي رد فعل رسمي حتى الآن بشأن هذا التطور الجديد، وإن كان استبعاده من اللعب في المباريات يتزامن مع نتائج العينة الأولى التي أثبتت تعاطيه للمنشطات المحظورة.

ومن المنتظر أن يجهزالمقربون من مودريك، وناديه دفاعاً قوياً لتجنب العقوبة الأسوأ وحماية مستقبل اللاعب الذي لا يزال صغير السن.