تشيلسي يقتحم صراع التتويج بـ «البريميرليج» بزيادة «2.7%»!



معتز الشامي (أبوظبي)



اقتحم تشيلسي الصراع على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد انتهاء «الجولة الـ16»، وفوزه على برينتفورد 2-1 في ملعب «ستامفورد بريدج».

وحقق تشيلسي بقيادة مدربه الواعد إنزو ماريسكا، الفوز الخامس على التوالي في «البريميرليج» أمام برينتفورد، ليصل إلى «النقطة 34»، ويقفز إلى «الوصافة» خلف ليفربول المُتصدر «36 نقطة» بعد تعادله مع فولهام 2-2، بالجولة نفسها، وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي أرسنال في المركز الثالث وله «30 نقطة»، فيما تراجع «السيتي» إلى المركز الخامس، وتوقف رصيده عند «النقطة 27»، بعد نوتنجهام فورست «الرابع» برصيد 28 نقطة.

واستغل تشيلسي تعثر ليفربول أمام فولهام بالتعادل الإيجابي، وتعادل أرسنال للمباراة الثانية على التوالي أمام إيفرتون بدون أهداف، وخسارة مانشستر سيتي أمام جاره «اليونايتد» ليزيد من فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عكس تصريحات مدربه التي استبعد فيها «البلوز» من الصراع على اللقب هذا الموسم.

وزدات نسبة حصول تشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي من 2.8% إلى 5.5%، بمعدل 2.7%، وهي أكبر نسبة في الطريق للحصول على اللقب، بعد «الجولة 16»، مقارنة بالثلاثي ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي على الترتيب.

ووصلت نسب تتويج الرباعي ليفربول وتشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي عقب «الجولة 16» إلى التالي:

ليفربول من 81.1% إلى 82.0% بزيادة «0.9%»

تشيلسي من 2.8% إلى 5.5% بزيادة «2.7%»

أرسنال من 11.8% إلى 10.6% تراجع «-1.2%»

مانشستر سيتي من 4.3% إلى 1.9% تراجع «-2.4%»