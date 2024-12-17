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شرطة أبوظبي تدعو السائقين لاستخدام «تطبيق ساعد» في «مهرجان ليوا الدولي»

شرطة أبوظبي تدعو السائقين لاستخدام «تطبيق ساعد» في «مهرجان ليوا الدولي»
17 ديسمبر 2024 17:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

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دعت «شرطة أبوظبي» وشركة ساعد للأنظمة المرورية السائقين المشاركين في فعاليات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2025» بمدينة ليوا في منطقة الظفرة إلى استخدام تطبيق ساعد الذكي أو التواصل هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 80072233، في حالة وقوع الحوادث البسيطة، وإخراج المركبات المتسببة والمتضررة من الحادث البسيط خارج الطريق إلى أقرب موقف آمن.
ويتيح تطبيق ساعد للمُبلغ، أولاً أن يجري طلب تقرير الحادث البسيط، في حال تعرضه لحادث بسيط بشكل مباشر من موقع الحادث عبر التطبيق، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال بياناته، وثانياً تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، وثالثاً رفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه، خلال دقائق لينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.
وبإمكان المتعاملين الحصول على تقرير الحادث البسيط، من خلال «تطبيق ساعد» وإجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسهولة وسرعة، خلال ثلاث دقائق في حال كانت جميع مستندات العميل جاهزة وقت وقوع الحادث.

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