الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السوبر الأوروبي» يتحول إلى «الدوري الموحد»

«السوبر الأوروبي» يتحول إلى «الدوري الموحد»
17 ديسمبر 2024 18:06

مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لوكمان أفضل لاعب في أفريقيا
نهائيات «أمم أوروبا» بين إيطاليا وألمانيا


كشف منظمو مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم عن اسم جديد للمسابقة، في إطار تكثيف جهودهم لإنشاء بطولة تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.
أرسلت وكالة «أيه 22» اقتراحاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، والاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» للاعتراف بمسابقة كرة القدم الجديدة «الأوروبية للأندية» تحت مسمى «الدوري الموحد».
من غير المرجح أن يتم الاعتراف بالمشروع، نظراً لأن الهيئتين الحاكمتين تعارضان بشدة المشروع، رغم أن أندية عملاقة في مقدمتها ريال مدريد الإسباني تروج للفكرة. وكشفت مجموعة أيه 22 أنها واجهت دائماً «مقاومة شرسة»، وفي رسالة إلى «اليويفا» اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، أوضحت أن هذه المعارضة لا تتفق مع حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجب أن يكون «منفتحاً وشفافاً وخالياً من تضارب المصالح في جميع الأوقات».
أشارت أيه 22 إلى حكم محكمة العدل الأوروبية العام الماضي الذي نص على أنه لا يجوز لكل من «الفيفا» و«اليويفا» جعل المسابقات الأخرى تعتمد على ترخيصهما، في حين فسرت الهيئتان الحاكمتان جزءاً من الحكم على أنه انتصار لهما.
وأجرى «اليويفا» تغييراً جذرياً على شكل بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لمحاولة إبعاد تهديد دوري السوبر، حيث تتضمن التعديلات الجديدة، إقامة مرحلة للدوري بمشاركة 36 فريقاً، مع إجراء عدد أكبر من المباريات.
وسرعان ما انهارت فكرة إقامة دوري السوبر عام 2021، بعد أن اضطرت الأندية الإنجليزية للانسحاب من المشروع بعد فترة وجيزة من الإعلان عنه بسبب احتجاجات الجماهير.
وأبدى المشجعون عدم رضاهم عن خطة المسابقة التي تسمح بمشاركة الأندية الكبرى فقط، في ظل عدم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية.
وتطورت الفكرة الآن إلى «الدوري الموحد»، حيث يكون الترتيب في الدوريات المحلية حاسماً لمشاركة الأندية في البطولة، مثلما يجري حاليا في دوري أبطال أوروبا.
يذكر أنه من بين التعهدات الرئيسة الأخرى لإقامة المسابقة إنشاء منصة بث مباشر حيث ستكون جميع المباريات في المسابقة الجديدة متاحة للمشاهدة مجاناً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
دوري السوبر الأوروبي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
التعليم والمعرفة
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
اليوم 19:14
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
الرياضة
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
اليوم 19:01
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
الترفيه
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
اليوم 18:53
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©