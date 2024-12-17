«السوبر الأوروبي» يتحول إلى «الدوري الموحد»

مدريد (د ب أ)



كشف منظمو مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم عن اسم جديد للمسابقة، في إطار تكثيف جهودهم لإنشاء بطولة تنافس مسابقة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

أرسلت وكالة «أيه 22» اقتراحاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، والاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» للاعتراف بمسابقة كرة القدم الجديدة «الأوروبية للأندية» تحت مسمى «الدوري الموحد».

من غير المرجح أن يتم الاعتراف بالمشروع، نظراً لأن الهيئتين الحاكمتين تعارضان بشدة المشروع، رغم أن أندية عملاقة في مقدمتها ريال مدريد الإسباني تروج للفكرة. وكشفت مجموعة أيه 22 أنها واجهت دائماً «مقاومة شرسة»، وفي رسالة إلى «اليويفا» اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، أوضحت أن هذه المعارضة لا تتفق مع حقيقة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجب أن يكون «منفتحاً وشفافاً وخالياً من تضارب المصالح في جميع الأوقات».

أشارت أيه 22 إلى حكم محكمة العدل الأوروبية العام الماضي الذي نص على أنه لا يجوز لكل من «الفيفا» و«اليويفا» جعل المسابقات الأخرى تعتمد على ترخيصهما، في حين فسرت الهيئتان الحاكمتان جزءاً من الحكم على أنه انتصار لهما.

وأجرى «اليويفا» تغييراً جذرياً على شكل بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لمحاولة إبعاد تهديد دوري السوبر، حيث تتضمن التعديلات الجديدة، إقامة مرحلة للدوري بمشاركة 36 فريقاً، مع إجراء عدد أكبر من المباريات.

وسرعان ما انهارت فكرة إقامة دوري السوبر عام 2021، بعد أن اضطرت الأندية الإنجليزية للانسحاب من المشروع بعد فترة وجيزة من الإعلان عنه بسبب احتجاجات الجماهير.

وأبدى المشجعون عدم رضاهم عن خطة المسابقة التي تسمح بمشاركة الأندية الكبرى فقط، في ظل عدم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية.

وتطورت الفكرة الآن إلى «الدوري الموحد»، حيث يكون الترتيب في الدوريات المحلية حاسماً لمشاركة الأندية في البطولة، مثلما يجري حاليا في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أنه من بين التعهدات الرئيسة الأخرى لإقامة المسابقة إنشاء منصة بث مباشر حيث ستكون جميع المباريات في المسابقة الجديدة متاحة للمشاهدة مجاناً.