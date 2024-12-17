الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يساند نجمه المتهم بـ«المنشطات»!

تشيلسي يساند نجمه المتهم بـ«المنشطات»!
17 ديسمبر 2024 18:22

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
تشيلسي يقتحم صراع التتويج بـ «البريميرليج» بزيادة «2.7%»!
«المنشطات» تُهدد نجم تشيلسي بالإيقاف الطويل!


خرج تشيلسي عن صمته بعد الإعلان عن ثبوت تعاطي لاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك للمنشطات، حيث جاءت العينة «أ» إيجابية، وفي انتظار تحليل العينة «ب»، للتأكد من النتيجة، خلال الأيام القليلة القادمة.
هز النبأ تشيلسي ولاعبه الأوكراني، وأصدر النادي بياناً رسمياً يؤكد فيه مساندته بقوة لمودريك، وتحرك من أجل الدفاع عنه، وقال البيان إن النادي اللندني أوضح أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتصل مؤخراً باللاعب ليبلغه بنتيجة العينة التي أُخذت منه في أكتوبر الماضي، وثُبت إنها إيجابية.
وأوضح البيان أن مودريك أكد للاتحاد الإنجليزي، أنه لم يأخذ مطلقاً أي مواد ممنوعة أو محظورة، وإن اللاعب والنادي سيعملان من الآن مع السلطات المختصة، من أجل معرفة السبب في هذه النتيجة غير الطبيعية والغريبة.
ولن يصدر النادي أي تعليق آخر، مشيراً إلى أنه يأخذ الموضوع على محمل الجد، وناشد الجميع بالهدوء واحترام التحقيقات الجارية.
أما مودريك نفسه فقد خرج عن صمته معرباً عن دهشته ومفاجأته، وعدم فهمه للأمر وأكد بصورة قاطعة أنه بريء من هذا الاتهام، مشيراً إلى أنه لم يتناول أي مواد محظورة، وقال إنه يتعاون مع ناديه من أجل فهم السر وراء هذه النتيجة الإيجابية.
وأضاف مودريك: لقد تم إبلاغي بهذا الأمر مؤخراً، وكان ذلك بمثابة صدمة لي، لأنني لم أستخدم على الإطلاق أي مواد منشطة ومحظورة، وأعرف جيداً إنني لم أرتكب أي فعل سيئ، وأملي كبير في العودة قريباً إلى الملاعب، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك الآن بسبب سرية العملية، وسأفعل ذلك عندما ينتهي الأمر.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
التعليم والمعرفة
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
اليوم 19:14
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
الرياضة
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
اليوم 19:01
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
الترفيه
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
اليوم 18:53
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©