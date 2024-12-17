تشيلسي يساند نجمه المتهم بـ«المنشطات»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



خرج تشيلسي عن صمته بعد الإعلان عن ثبوت تعاطي لاعبه الأوكراني ميخايلو مودريك للمنشطات، حيث جاءت العينة «أ» إيجابية، وفي انتظار تحليل العينة «ب»، للتأكد من النتيجة، خلال الأيام القليلة القادمة.

هز النبأ تشيلسي ولاعبه الأوكراني، وأصدر النادي بياناً رسمياً يؤكد فيه مساندته بقوة لمودريك، وتحرك من أجل الدفاع عنه، وقال البيان إن النادي اللندني أوضح أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتصل مؤخراً باللاعب ليبلغه بنتيجة العينة التي أُخذت منه في أكتوبر الماضي، وثُبت إنها إيجابية.

وأوضح البيان أن مودريك أكد للاتحاد الإنجليزي، أنه لم يأخذ مطلقاً أي مواد ممنوعة أو محظورة، وإن اللاعب والنادي سيعملان من الآن مع السلطات المختصة، من أجل معرفة السبب في هذه النتيجة غير الطبيعية والغريبة.

ولن يصدر النادي أي تعليق آخر، مشيراً إلى أنه يأخذ الموضوع على محمل الجد، وناشد الجميع بالهدوء واحترام التحقيقات الجارية.

أما مودريك نفسه فقد خرج عن صمته معرباً عن دهشته ومفاجأته، وعدم فهمه للأمر وأكد بصورة قاطعة أنه بريء من هذا الاتهام، مشيراً إلى أنه لم يتناول أي مواد محظورة، وقال إنه يتعاون مع ناديه من أجل فهم السر وراء هذه النتيجة الإيجابية.

وأضاف مودريك: لقد تم إبلاغي بهذا الأمر مؤخراً، وكان ذلك بمثابة صدمة لي، لأنني لم أستخدم على الإطلاق أي مواد منشطة ومحظورة، وأعرف جيداً إنني لم أرتكب أي فعل سيئ، وأملي كبير في العودة قريباً إلى الملاعب، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك الآن بسبب سرية العملية، وسأفعل ذلك عندما ينتهي الأمر.