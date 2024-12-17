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المرر والشويهي يتألقان في افتتاح «ميدالية الجولف»

المرر والشويهي يتألقان في افتتاح «ميدالية الجولف»
17 ديسمبر 2024 18:40

 
دبي (الاتحاد)

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نال أحمد المرر وأحمد الشويهي نجومية الجولة الافتتاحية، ضمن موسم «الميدالية الشهرية» التي ينظمها اتحاد الجولف، بعد حصدهما لقب الفئة الأعلى «تي بول بيتر بول» للزوجي، في البطولة التي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة، في البطولة التي خُصصت للمواطنين، ومن جميع الفئات العمرية.
وتضمنت البطولة الافتتاحية 8 فئات للذكور والإناث، بما فيها منافسات «تو بيت بول» التي يتم إدراجها للمرة الأولى ضمن بطولات اتحاد الجولف، وتُقام وفق النظام المعتمد في البطولات الأوروبية، ضمن منافسات الزوجي، ونجح خلالها «الثنائي» المرر والشويهي في حصد المركز الأول بإجمالي 50 نقطة، كما قام الاتحاد بتوزيع 8 جوائز خاصة على طول الملعب، شملت جوائز لأطول تسديدة وأقرب كرة إلى الحفرة للذكور والإناث.
وسجلت منافسات فردي الرجال التي أقيمت بنظام «ستبلفورد» للنقاط، فوز خالد القبيسي في هذه الفئة، بإجمالي 37 نقطة.
وذهب لقب الفردي العام لمصلحة أمير البريكي بإجمالي 40 نقطة، وهيمنت لاعبة المنتخب علياء القبيسي على منافسات السيدات بإجمالي 40 نقطة، وذهب لقب فردي الناشئين إلى عبدالله سالمين برصيد 29 نقطة، بعد جولة فاصلة مع زايد علي.
وحضر اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، المنافسات وقام بتتويج الفائزين.

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