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الرياضة

مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»

مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
17 ديسمبر 2024 19:01

 
لوسيل (أ ب)

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يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم «كأس الإنتركونتيننتال» الأربعاء، ومن المتوقع أن يكون النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي متاحاً للعب مع الفريق الملكي، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيسر.
تجمع كأس الإنتركونتيننتال، التي تقام بنظام جديد، بعد أن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتوسيع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية لعام 2025، أبطال الاتحادات الستة لكرة القدم.
وتجرى البطولة كل عام بينما تقام كأس العالم للأندية، التي بلغ عدد المشاركين فيها 32 فريقاً بدلاً من 7 أندية، كل 4 سنوات.
وصعد «الريال» مباشرة إلى النهائي، من دون الحاجة لخوض أي مباريات بصفته حاملاً للقب دوري أبطال أوروبا، بينما تقدم باتشوكا بفوزه على بوتافوجو البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية والأهلي المصري، المُتوج بدوري أبطال أفريقيا، في الأدوار التمهيدية للبطولة المقامة حالياً في قطر.
وعاد مبابي للتدريبات مع بقية تشكيلة ريال مدريد، بعد غيابه عن مباراة الفريق «الأبيض» بالدوري الإسباني ضد رايو فايكانو، التي انتهت بالتعادل 3-3 يوم السبت الماضي.
وتعرض النجم الدولي الفرنسي، الذي لم يرق بعد لمستوى التوقعات في موسمه الأول مع الريال، للإصابة خلال فوز الفريق الإسباني 3-2 على مضيفه أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ليضطر للخروج من ملعب المباراة التي شهدت تسجيله الهدف الأول للنادي «الأبيض»، وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أبدى تفاؤله بشأن فرص مشاركة مبابي في نهائي المسابقة العالمية، رغم أنه لا يزال يفتقد بعض اللاعبين الأساسيين الآخرين في موسم شابته الإصابات، بما في ذلك داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا وفيرلاند ميندي. ومن المرجح أن يتولى البلجيكي تيبو كورتوا حراسة عرين الفريق، بعد عودته مؤخراً من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لبضع مباريات.
يشار إلى أن الريال تُوج بكأس إنتركونتيننتال ثلاث مرات «1960، 1998 و2002»، قبل أن يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في تنظيم كأس العالم للأندية سنوياً، وحصل الريال على مونديال الأندية 5 مرات أعوام 2014، 2016، 2017 و2018 و2022.

قطر
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ريال مدريد
كأس القارات
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كيليان مبابي
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