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الرياضة

رفض استئناف توتنهام ضد عقوبة بنتانكور

رفض استئناف توتنهام ضد عقوبة بنتانكور
17 ديسمبر 2024 19:17

 
لندن (أ ف ب)

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رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به توتنهام، بإيقاف لاعب خط وسطه الأوروجوياني رودريجو بينتانكور، بسبب تصريحات اعتبرت عنصرية تجاه زميله الكوري الجنوبي هيونج-مين سون.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «رُفض الاستئناف بعد جلسة استماع، وبالتالي تبقى عقوبة إيقاف اللاعب 7 مباريات جارية».
كان الاتحاد الإنجليزي قرر في 18 نوفمبر، إيقاف بينتانكور 7 مباريات، وتغريمه 126 ألف دولار، مشيراً إلى أن تصريحاته تشكل «انتهاكاً جسيماً، لأنها تتضمن إشارة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، إلى العرق».
واعتذر بينتانكور لسون بقوله إنه «لم يكن يقصد أن يقول شيئاً مسيئاً عن قصد».
وفي المقابلة التلفزيونية المعنية في الأوروجواي، عندما طلب منه أحد المذيعين قميص الكوري الجنوبي، أجاب بينتانكور «قميص سوني؟ يمكن أن يكون أحد أقرباء سوني أيضاً لأنهم جميعاً متشابهون»، واعتذر لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن تعليقاته كانت «مزحة سيئة جداً».
خاض بينتانكور 15 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، وسجل هدفه الأول خلال الهزيمة أمام إيبسويتش تاون في 11 نوفمبر.
علق سون على الحادثة في سبتمبر «أحب رودريجو، لدينا العديد من الذكريات، بدأنا باللعب سوياً بعد انضمامه في يناير 2022».
تابع «اعتذر فوراً بعد قدومه من الإجازة، كنت في بيتي، لم أعرف ماذا يحصل، بعث لي برسالة طويلة، وبمقدورك أن تشعر أنها نابعة من قلبه».
تابع «عندما عدنا إلى المعسكر التحضيري للموسم، شعر بالأسف، وكاد يبكي عندما اعتذر علناً وبشكل شخصي، كلنا بشر ونرتكب الأخطاء ونتعلم منها».
وسبق أن أوقف مهاجم مانشستر يونايتد السابق ومواطن بينتانكور، إدينسون كافاني لمدة ثلاث مباريات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني في عام 2020 لاستخدامه المصطلح الإسباني «نيجريتو» (شخص أسود صغير) في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

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