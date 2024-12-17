ولفرهامبتون يتعاقد مع مدرب الشباب

لندن (رويترز)



ذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن ولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل لاتفاق مع البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الشباب السعودي لقيادة الفريق عقب إقالة جاري أونيل.

ويتولى بيريرا حالياً تدريب الشباب الذي يحتل المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين بعد 13 جولة، كما تولى تدريب فلامنجو وفناربخشه وأوليمبياكوس وبورتو، إلى جانب العديد من الأندية الأخرى.

وأقال وولفرهامبتون مدربه أونيل يوم الأحد الماضي، بعد سلسلة من المباريات بدون انتصار، ليقبع في منطقة الهبوط بالدوري الممتاز.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن ولفرهامبتون اتفق على تعويض الشباب، وكذلك على الشروط الشخصية مع بيريرا، ومن المتوقع أن يوقع المدرب (56 عاماً) عقداً لمدة عام ونصف العام.

ويحتل ولفرهامبتون المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي، برصيد تسع نقاط من 16 مباراة، عقب خسارته 2-1 على أرضه أمام إبسويتش تاون الصاعد حديثاً، مما أدى إلى تمديد سلسلة هزائمه إلى أربع مباريات في الدوري.