رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقة



مراد المصري (أبوظبي)



تصدر سفيان رحيمي نجم العين، قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للدقائق والمباريات في عام 2024، وفق إحصائية المرصد الكروي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت المباريات في أبرز الدوريات حول العالم حتى 15 ديسمبر الجاري.

وخاض رحيمي 3794 دقيقة في 49 مباراة مع العين والمغرب، حيث تألق مع «الزعيم»، وقاده إلى الفوز بلقب «دوري أبطال آسيا»، فيما أسهم في حصد الميدالية البرونزية مع «أسود الأطلس»، في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتصدر «ثلاثي العين» الإحصائية، إذ جاء بعد رحيمي كل من كوامي في المركز الثاني «3596 دقيقة»، في 40 مباراة، والكوري بارك «3581 دقيقة» في 47 مباراة.

واحتل سيونج جونج لاعب الوصل المركز الرابع «3214 دقيقة» في 38 مباراة، ثم ماتياس بالاسيوس لاعب العين «3146 دقيقة» في 39 مباراة، وديفيد بيتروفيتش لاعب الشارقة «3102 دقيقة» في 39 مباراة، وفابيو ليما لاعب الوصل ومنتخبنا بإجمالي «3095 دقيقة» في 41 مباراة، وخالد الظنحاني لاعب الشارقة ومنتخبنا «2969 دقيقة» في 39 مباراة، وعلي صالح لاعب الوصل ومنتخبنا «2945 دقيقة» في 40 مباراة، والإيراني مهدي قائدي لاعب كلباء «2924 دقيقة» في 40 مباراة أيضاً.

وتصدر القائمة عالمياً الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة الإسباني «5872 دقيقة» في 69 مباراة، وتبعه الكولومبي جون أرياس لاعب فلومينينسي البرازيلي

«5599 دقيقة» في 67 مباراة، والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد

«5573 دقيقة» في 66 مباراة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول «5523 دقيقة» في 64 مباراة، والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا «5449 دقيقة» في 65 مباراة.

ومن بين الدوريات التي شملتها الإحصائية، تصدر القائمة في الدوري السعودي، السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال برصيد 4702 دقيقة في 54 مباراة، يليه زميله السعودي علي البليهي «4659 دقيقة» في 54 مباراة، وجاء كريستيانو رونالدو نجم النصر في المرتبة الخامسة «4427 دقيقة» في 51 مباراة، وفي الدوري القطري كان الأعلى أكرم عفيف لاعب السد بخوضه 3976 دقيقة في 47 مباراة، يليه المصري تريزيجيه لاعب الريان القطري «3744 دقيقة» في 50 مباراة.