قايدي وشهريار وقدوس «بصمة 70%»



فيصل النقبي (كلباء)



يملك مهدي قايدي، وأسامة قدوس وشهريار، مهاجمو كلباء، حضوراً لافتاً في «دوري أدنوك للمحترفين»، ومساهمتهم بـ 70% من أهداف الفريق، من خلال تسجيلهم 12 من أصل 17 هدفاً لـ «النمور» حتى الآن، ويتصدر قايدي القائمة «6 أهداف»، بينما أحرز قدوس وشهريار 3 أهداف.

وتُبرز الأرقام فعالية «الثلاثي الهجومي»، وتُعزز من فرص الفريق لمواصلة حصد النتائج جيدة في الجولات القادمة.

يذكر أن كلباء يملك 14 نقطة، ويحتل المركز السابع مع نهاية «الجولة العاشرة»، محصلة الفوز في 3 لقاءات، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين.