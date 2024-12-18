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الرياضة

قايدي وشهريار وقدوس «بصمة 70%»

قايدي وشهريار وقدوس «بصمة 70%»
18 ديسمبر 2024 13:48

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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يملك مهدي قايدي، وأسامة قدوس وشهريار، مهاجمو كلباء، حضوراً لافتاً في «دوري أدنوك للمحترفين»، ومساهمتهم بـ 70% من أهداف الفريق، من خلال تسجيلهم 12 من أصل 17 هدفاً لـ «النمور» حتى الآن، ويتصدر قايدي القائمة «6 أهداف»، بينما أحرز قدوس وشهريار 3 أهداف.
وتُبرز الأرقام فعالية «الثلاثي الهجومي»، وتُعزز من فرص الفريق لمواصلة حصد النتائج جيدة في الجولات القادمة.
يذكر أن كلباء يملك 14 نقطة، ويحتل المركز السابع مع نهاية «الجولة العاشرة»، محصلة الفوز في 3 لقاءات، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
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