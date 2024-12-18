تحدي «خطوة للأمام» يمنح الجماهير الجوائز في الجولف

دبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، عن إطلاق مسابقة «خطوة للأمام»، وهي مبادرة جديدة ومثيرة تتحدى زوار البطولة لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخطوات طوال فترة الحدث، مع تخصيص جوائز لمتصدري القائمة، وذلك احتفالاً من البطولة بالفوائد الصحية والعافية واسعة النطاق التي توفرها رياضة الجولف لكل من المتفرجين واللاعبين.

تم تصميم هذه المبادرة من قبل منظمي البطولة ضمن حملة «الجولف جيد» من نادي الجولف الملكي والقديم في سانت أندروز، وبدعم من اتحاد الجولف، وهي تهدف إلى تسليط الضوء بين زوار البطولة على الفوائد الصحية البدنية والذهنية المؤثرة للمتفرج ولاعب الجولف، مع ترقب عودة البطولة في نسختها الـ 36 إلى إلى نادي الإمارات للجولف في دبي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير المقبل.

يمكن للمشاركين الاشتراك عند الدخول إلى نادي الإمارات للجولف من خلال التسجيل في مكتب مخصص في قرية البطولة، وسيفوز في كل يوم أفضل ثلاثة مشاركين من أصحاب أعلى عدد من الخطوات بجوائز حصرية.

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة: «إن إطلاق تحدي خطوة للأمام في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك يمثل إنجازاً مهماً في التزام البطولة بتعزيز الصحة والعافية، وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي بالفوائد البدنية والذهنية الشاملة للعب الجولف ومشاهدته، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالزوار للانضمام إلى هذا التحدي الرائع، والمشاركة في بعض المنافسات الصحية، بينما يسعون إلى تصدر قائمة الأكثر قطعاً للخطوات».

أظهرت الأبحاث أن متوسط خطوات متفرجي الجولف يتجاوز 11500 خطوة يومياً في البطولات، مما يوفر مزيجاً فريداً من النشاط البدني والاستمتاع بالهواء الطلق، والتفاعل الاجتماعي، حيث توفر لعبة الجولف طريقة ممتعة وسهلة للتحرك في عالم يعاني من المخاطر الصحية الناجمة عن عدم النشاط. يحضر في كل عام أكثر من 10 ملايين شخص بطولات الجولف، ويمشون بشكل جماعي ملايين الخطوات، وفي النسخة الـ 152 من البطولة المفتوحة أكثر من 168 مليون خطوة قطع المتفرجون في نادي رويال ترون، بينما في أحداث مثل بطولة شنتشن المفتوحة، سار المتفرجون مسافة تعادل سور الصين العظيم، وغطى مشجعو كأس رايدر أربعة أضعاف محيط الكرة الأرضية.