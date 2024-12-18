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الرياضة

هاليب تعود إلى «أستراليا المفتوحة» بـ «بطاقة دعوة»

هاليب تعود إلى «أستراليا المفتوحة» بـ «بطاقة دعوة»
18 ديسمبر 2024 14:45

 
ملبورن (أ ف ب)

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نالت سيمونا هاليب لاعبة التنس الرومانية، والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً بطاقة دعوة، للمشاركة في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة، إذ تحاول الفائزة بلقبين في بطولات «الجراند سلام» تعزيز عودتها إلى الملاعب، بعد إيقافها بسبب المنشطات.
كما حصل الشاب الأسترالي البالغ مع العمر 16 عاماً كروز هيويت، وهو نجل المصنف الأول عالمياً سابقاً لايتون هيويت، على بطاقة دعوة للمشاركة في تصفيات أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة الشهر المقبل في ملبورن.
وأُوقفت هاليب البالغة من العمر 33 عاماً لمدة أربعة أعوام في أكتوبر 2022، قبل عودتها إلى الملاعب في مارس، بعدما خُففت عقوبة إيقافها إلى تسعة أشهر.
ونفت وصيفة بطلة أستراليا في 2018 والمصنفة 887 حالياً تعاطي المنشطات عن عمد، وقالت: «فكرة العودة إلى أستراليا، بعد ثلاثة أعوام مثيرة، وأنا ممتنة للغاية للقيمين على البطولة على هذه الفرصة».
وتابعت، «عملت بجدّ للاستعداد لموسم 2025، منحتني بطولة أستراليا بعضاً من أفضل اللحظات في مسيرتي، لذا أتطلع بفارغ الصبر للعودة إلى ملبورن، واللعب أمام الجماهير الأسترالية».
وبعد ما يقارب 30 عاماً من تأهل والده إلى بطولة أستراليا من بوابة التصفيات، بعد توجيه بطاقة دعوة له، سيحاول كروز هيويت القيام بالأمر عينه.
وستُقام مباريات الدور الأخير من التصفيات في 9 يناير، على أن تُسحب القرعة الرئيسة للبطولة بعد ذلك بثلاثة أيام.

التنس
أستراليا المفتوحة
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
سيمونا هاليب
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