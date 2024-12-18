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الرياضة

6 أندية تشارك في «ليوا الدولية»

6 أندية تشارك في «ليوا الدولية»
18 ديسمبر 2024 18:31

 
أبوظبي (وام)

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يستضيف نادي الظفرة بطولة «ليوا الدولية» لكرة القدم من 21 إلى 28 ديسمبر الجاري، في إطار فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، وبمشاركة أندية العين والجزيرة وبني ياس والوحدة والظفرة والخلود السعودي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في قاعة الاجتماعات باستاد حمدان بن زايد بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بحضور حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد خميس المنصوري، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وخميس عيسى المزروعي، المدير التنفيذي للنادي.
وتوجه حمدان سيف المنصوري، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ورعايته لمهرجان «ليوا الدولي»، الذي يعد وجهه سياحية، وثقافية، ورياضية، وتراثية، في إطار الأنشطة والفعاليات، والاهتمام بالسياحة الرياضية.
من جانبه، أكد حمد خميس المنصوري، أن البطولة تعتبر إعداداً جيداً لنادي الظفرة في مسعاه لاستعادة موقعه بين أندية المحترفين، بالإضافة إلى ما تمثله من أهمية في استعدادات الأندية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم وضع اللائحة، وتحديد الملاعب الخاصة بالبطولة، والجوائز وترتيبات استضافة الخلود السعودي.
وأشاد بجهود دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي ليوا الرياضي رعاة داعمين للبطولة.

الإمارات
مهرجان ليوا الدولي
الظفرة
العين
الجزيرة
بني ياس
الوحدة
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