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الرياضة

11 ميدالية للإمارات في «مونديال بناء الأجسام»

11 ميدالية للإمارات في «مونديال بناء الأجسام»
18 ديسمبر 2024 19:12

 
طوكيو (الاتحاد)

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حصد لاعبو منتخب بناء الأجسام 11 ميدالية «4 ذهبيات وفضية و6 برونزيات»، في بطولة كأس العالم، والتي ينظمها الاتحاد الدولي بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وأحرز الميداليات الذهبية مروان سليمان «الفيزيك» للطول 180 سم، وعدنان الخيال «ماستر كلاسيك فيزيك»، وخالد المطوع «كلاسيك فيزيك» للطول أكثر من 171 سم، ومشاري أحمد جمعة «الماستر كلاسيك بناء الأجسام»، ونال مشاري أحمد جمعة الفضية في «الكلاسيك بناء الأجسام».
وأحرز الميداليات البرونزية أحمد التميمي «الفيزيك» تحت 179 سم، وعلي ضاوي «الفيزيك» فوق 180 سم، وعبد الرحمن الخاطري «الفيزيك» تحت 171 سم، ومايد رحماني «الفيزيك» 179 سم، وأحرز أحمد المعلا برونزيتين في «ماستر كلاسيك بناء أجسام»، و«كلاسيك بناء أجسام» فوق 180 سم.
من جهته، ثمن أحمد جوهر، رئيس البعثة متابعة ودعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً أنها مهدت إلى النتائج المتميزة في بطولة قوية، ويشارك بها لاعبون أقوياء، متمنياً أن يحصد باقي لاعبي المنتخب ميداليات أخرى.

الإمارات
بناء الأجسام
اليابان
طوكيو
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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