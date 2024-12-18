«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي



دبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين عن قائمة بطاقة النزالات الكاملة لبطولة «طريق الأبطال إلى دبي«التي تقام 25 يناير المقبل في في كوكاكولا أرينا، دبي، وتأتي ضمن الشراكة الجديدة بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ورابطة المقاتلين المحترفين، ويشهد الحدث مشاركة الإماراتيين هادي عمر الحسيني ويوسف الحوسني، حيث يلتقي الحسيني مع الفلبيني روبيل باجسيك بانالبس، ويواجه الحوسني المصري عصام غانم.

يتصدر البطولة النزال المرتقب بين البطل العالمي الروسي عثمان نور محمدوف صاحب 18 انتصاراً دون أي خسارة والمقاتل الأيرلندي الصاعد بول هيوز.

وتشمل النزالات الأخرى لقاءً حماسياً بين المقاتل الأوزبكي المقيم في دبي، ميركو أختاموف والإنجليزي مايك ليفي تومبسون المتخصص في الضربات القاضية، كما يواجه السعودي مصطفى ندى صاحب سلسلة الانتصارات الخمسة الأخيرة، الباكستاني البريطاني حيدر دارث خان.

ويشهد الحدث مواجهة حماسية بين الروسي يعقوب سليمانوف والأردني المخضرم جراح السلاوي، كما يخوض المقاتل الأيرلندي جون ميتشيل من أكاديمية 971 في دبي، مواجهة ضد الجزائري سهيل ثائري.

تمثل بطولة «طريق الأبطال إلى دبي» مرحلة جديدة لرياضة فنون القتال المختلطة في المنطقة، حيث توفر منصة فريدة لتطوير المواهب الإماراتية الشابة وتأهيلها للمنافسة في البطولات العالمية.