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الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين

الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
18 ديسمبر 2024 20:10

 

العين (الاتحاد)

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تصدر محمد سعيد اليليلي فئة الكلاسيك للمصنفين أقل من تصنيف 2000 وشقيقه عامر سعيد الليلي فئة الكلاسيك للمصنفين أقل من تصنيف 1700، عقب نهاية الجولة الثالثة ضمن بطولة آسيا الفردية للشطرنج لرجال والسيدات الهواة، التي تقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بفندق ومنتجع دانات العين، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة تتنافس في 4 مسابقات للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف.
وجاءت صدارة محمد سعيد اليليلي، بعد فوزه فوزه على الدولي الهندي بانسال أثارف، محققاً العلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات. 
بينما يشارك شقيقه عامر سعيد اليليلي صدارة بطولة الكلاسيك للمصنفين أقل من تصنيف 1700 برصيد ثلاث نقاط من ثلاث جولات، بعد فوزه على الدولي الكويتي طلال المناصير.
ورصدت اللجنة العليا المنظمة، جوائز للفائزين بإجمالي 100 ألف درهم، وتتضمن البطولة أنشطة جانبية، مثل ورش العمل والمعارض والفعاليات الاجتماعية، بهدف تعزيز ثقافة الشطرنج وتشجيع التفاعل مع المجتمع بشكل أوسع، ويتم يومياً بث مباشر للمباريات بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، إلى جانب ملخصات يومية ومقابلات مع اللاعبين.
من ناحية أخرى، تنطلق يوم الخميس منافسات بطولة الشطرنج الخاطف، وتختتم البطولة يوم الأحد بتتويج الفائزين في بطولة الكلاسيك، وإسدال الستار على واحدة من أقوى البطولات الآسيوية للشطرنج.
يترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، اللجنة العليا المنظمة، وتضم هشام الطاهر نائب الرئيس، وعضوية المستشار يوسف الكويتي، وشيخة الظاهري، وعبدالله الكمالي ممثل الشركة الراعية. 
وتم تشكيل لجنة تسيير العمليات برئاسة عبدالرحمن الزرعوني، مدير البطولة والدكتور هشام الجندي المنسق العام وتضم منال الدرعي، وخولة الشبلي، وفاخرة الشامسي، ومريم النعيمي، وزكريا حسنين.
وتتألف اللجنة الفنية من أحمد النعيمي، وعضوية المهندس سامي سفاريني «المفوض الفني للاتحاد الآسيوي للشطرنج»، وكاستو أبوندو، ومايكل فليمان مشرف تقني لعملية التزويج.
وتتألف لجنة الاستئناف من الروسي ألكسندر تشيكاييف وعضوية الكازاخستاني جولميرا دولتبييفا، والعراقي ظافر مظلوم.

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