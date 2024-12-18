حمدان بن مبارك يتابع تدريبات المنتخب



أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، حرص مجلس الإدارة على توفير كل أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية، خاصة المنتخب الوطني الأول، جاء ذلك خلال لقاء معاليه لاعبي «الأبيض» وأعضاء الجهاز الفني والإداري، خلال متابعته الحصة التدريبية للمنتخب التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي.

وثمن معالي رئيس الاتحاد جهود الجميع، داعياً اللاعبين إلى الاستفادة من دروس النتائج التي حققها المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن النخبة التي تمثل «الأبيض» في «خليجي 26» التي تقام في دولة الكويت الشقيقة قادرة على تقديم أداء يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وقادرة على تحقيق الأهداف.

وخاطب معالي الشيخ حمدان بن مبارك اللاعبين، قائلاً: «لدينا ثقة كبيرة بمواهبكم وتجاربكم وقدراتكم وحرصكم على تحقيق نتائج إيجابية تسعد جمهوركم ومحبي الكرة الإماراتية، أنتم تعرفون أهمية بطولة كأس الخليج العربي للمجتمعات الخليجية، وهي أيضاً مليئة بالتحديات، لكننا على ثقة بأنكم اكتسبتم الخبرات اللازمة لخوض تحديات هذه البطولة المهمة بثقة وعزيمة، خبراتكم تزداد يوماً بعد يوم، ونحن نلاحظ هذا التطور، وسعداء به».

وأشار معاليه إلى أهمية الانسجام واللعب بروح الفريق الواحد، متمنياً التوفيق للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

من جانب آخر، عاهد اللاعبون معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على تقديم أفضل أداء في «خليجي 26»، وتحقيق النتائج الطيبة، وتقدموا بالشكر لمعاليه على توجيهاته ومتابعاته وحضوره الوحدات التدريبية والمباريات، وعلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد لـ «الأبيض».