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الرياضة

كأس سلطان بن زايد للبولو تصل إلى «جولة الحسم»

كأس سلطان بن زايد للبولو تصل إلى «جولة الحسم»
19 ديسمبر 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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تدخل بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية الخامسة، عصر اليوم، مرحلة الحسم لبلوغ المباراة النهائية للبطولة، التي تختتم يوم السبت المقبل، بملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو في مهرجان جماهيري احتفالي متعدد الفقرات.
تبدأ المباريات عند الثالثة عصر اليوم، بلقاء يجمع فريقي بن دري «حامل اللقب وغنتوت صاحب البرونزية في البطولة الأخيرة، وفي المباراة الثانية، وموعدها عند الرابعة والنصف عصراً، يلتقي فريق أبوظبي مع فريق بهنسالي ليتأهل الفائزان للنهائي.
وقد تحددت تلك المرحلة على ضوء نتيجة مباراتي ختام الدور التمهيدي التي أقيمت أمس الأول، وشهدت فوز فريق أبوظبي على غنتوت بنتيجة 7-5، وفي المباراة الثانية استطاع فريق بن دري بولو الفوز على فريق AM بنتيجة 9-6، وعلى ضوء تلك النتائج والترتيب العام يتقابل عصر يوم السبت المقبل فريق AM مع فريق أنكورا لتحديد المركزين الخامس والسادس.
من جهة ثانية، أعلن خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي لنادي غنتوت أن اللجنة المنظمة للبطولة فرغت من الإعداد للحفل الختامي الجماهيري، الذي تحدد له عصر السبت المقبل، حيث يكون الدخول مجاناً، ويشهد الحفل مجموعة من العروض التراثية، والفعاليات المجتمعية بجانب المنطقة المخصصة للأطفال، فيما تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الرابعة عصراً، وعند الخامسة والربع تعزف موسيقي شرطة أبوظبي النشيد الوطني، إيذاناً ببدء مراسم المباراة الختامية، وفي السابعة مساء ستكون مراسم التتويج والسحوبات على جوائز الجمهور مسكاً للاحتفالية.

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