«الأبيض» يدخل أجواء «خليجي 26» بـ«الطموحات العالية»

معتز الشامي (أبوظبي)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، حرص مجلس الإدارة على توفير كل أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية، خاصة المنتخب الوطني الأول، جاء ذلك خلال لقاء معاليه لاعبي «الأبيض» وأعضاء الجهاز الفني والإداري، خلال متابعته الحصة التدريبية للمنتخب التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي.

وثمن معالي رئيس الاتحاد جهود الجميع، داعياً اللاعبين إلى الاستفادة من دروس النتائج التي حققها المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن النخبة التي تمثل «الأبيض» في «خليجي 26» التي تقام في دولة الكويت الشقيقة قادرة على تقديم أداء يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وقادرة على تحقيق الأهداف.

وخاطب معالي الشيخ حمدان بن مبارك اللاعبين، قائلاً: «لدينا ثقة كبيرة بمواهبكم وتجاربكم وقدراتكم وحرصكم على تحقيق نتائج إيجابية تسعد جمهوركم ومحبي الكرة الإماراتية، أنتم تعرفون أهمية بطولة كأس الخليج العربي للمجتمعات الخليجية، وهي أيضاً مليئة بالتحديات، لكننا على ثقة بأنكم اكتسبتم الخبرات اللازمة لخوض تحديات هذه البطولة المهمة بثقة وعزيمة، خبراتكم تزداد يوماً بعد يوم، ونحن نلاحظ هذا التطور، وسعداء به».

وأشار معاليه إلى أهمية الانسجام واللعب بروح الفريق الواحد، متمنياً التوفيق للمنتخب بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

من جانب آخر، عاهد اللاعبون معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على تقديم أفضل أداء في «خليجي 26»، وتحقيق النتائج الطيبة، وتقدموا بالشكر لمعاليه على توجيهاته ومتابعاته وحضوره الوحدات التدريبية والمباريات، وعلى الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد لـ «الأبيض».

يدخل منتخبنا الوطني أجواء بطولة «خليجي 26» بشكل رسمي وكامل مساء اليوم، وذلك عندما يصل إلى دولة الكويت، حيث يغادر عقب إجراء تدريبات صباحية خفيفة قبل السفر مباشرة، على أن يؤدي «الأبيض» تدريبات خفيفة في الكويت على ملعب نادي اليرموك في المساء، بينما يفتتح منتخبنا مشواره بالبطولة بعد غدٍ بمواجهة شقيقه القطري.

وكان المنتخب قد اكتملت صفوفه للمرة الأولى في التدريبات، بعد انتظام اللاعبين السبعة عقب مباراة شباب الأهلي والوصل في ختام الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهم، حمد المقبالي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، من شباب الأهلي، وفارس خليل، طحنون الزعابي، فابيو ليما، وكايو كانيدو، من الوصل، حيث غاب سباعي «الفهود» و«الفرسان» عن التجمع الذي دخله اللاعبون الاثنين الماضي، ما عطل تنفيذ العديد من الأفكار «التكتيكية»، التي كان يرغب بتنفيذها الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو.

وعمل بينتو على تعويض ذلك بتكثيف الجوانب النظرية والمحاضرات، لشرح نقاط القوة والضعف في أداء منتخب قطر، بالإضافة لمنتخبات المجموعة، فضلاً عن رصد التدريبات التي شارك بها 19 لاعباً، انتظموا في اليوم الأول لمعسكر دبي، للوقوف على أي نقاط سلبية في التدريبات التكتيكية بهدف تصحيح التحرك في الملعب لجميع العناصر.

وضمت قائمة «الأبيض» المشارك في البطولة 26 لاعباً هم، خالد عيسى، علي خصيف، وحمد المقبالي لحراسة المرمى، وفي الدفاع كل من محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، خميس المنصوري، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبدالله إدريس، وفي خط الوسط ضمت كل من، ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، سولومون سوسو، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، وفهد بدر، وفي خط الهجوم برونو أوليفيرا وكايو كانيدو.

ويسعى بينتو لزيادة الانسجام والتجانس بين جميع اللاعبين، خاصة الوجوه الجديدة التي دخلت إلى التشكيلة، وأبرزها سولومون سوسو وماركوس بيمنتا، ويتوقع أن يكون للأخير مكان في التشكيلة الأساسية للأبيض خلال البطولة.

من جانبه، أبدى فيصل خليل، مهاجم منتخبنا ونادي شباب الأهلي السابق، أهمية البطولة الحالية، حيث تأتي محطة قبل مرحلة مهمة لمنتخبنا في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، والذي يعد الهدف الأهم لـ«الأبيض»، مشدداً على أن البطولة تتطلب تعاملاً خاصاً وخبرات تراكمية عند اللاعبين، خاصة وأن التشكيلة الحالية لا يوجد بها من أصحاب الخبرات بالبطولة سوى علي خصيف وخالد عيسى، وتابع: «سيكون على الحارسين دور كبير في غرفة الملابس وخلال الاجتماعات باللاعبين لرفع حماس الجميع، وهو دور بالتأكيد سيكون حاضراً لدى الجهاز الإداري والفني».

وأضاف: «المنتخب يحتاج لأن يدخل البطولة متمسكاً بشخصيته الفنية القوية، لأن كأس الخليج يفوز بها المنتخب الذي يملك الشخصية القوية في الملعب، والتي يمكنها تعويض الفوارق الفنية أمام بعض المنافسين، ولدينا ثقة كبيرة في التشكيلة التي تحتاج لدعم الجماهير».