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الرياضة

أتالانتا يضرب بـ «قوة السداسية» في كأس إيطاليا

أتالانتا يضرب بـ «قوة السداسية» في كأس إيطاليا
19 ديسمبر 2024 10:43

 
روما (أ ف ب)

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لحق أتالانتا وصيف بطل النسخة الأخيرة بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه تشيزينا من الدرجة الثانية 6-1، بينها ثنائية لكل من الدوليين البلجيكي شارل دي كيتلار، والصربي لازار ساماردجيتش في بيرجامو.
وحسم أتالانتا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية نظيفة، من بينها هدفان سريعان، ومبكران في أربع دقائق حملا توقيع المدافع دافيدي زاباكوستا (4) ودي كيتلار (8)، قبل أن يضيف ساماردجيتش الثالث (27) ويسجل دي كيتلار هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (35).
وأضاف رجال المدرب جان بييرو جاسبيريني هدفين في الشوط الثاني عبر ماركو بريشياني (54) وساماردجيتش الذي حذا حذو دي كيتلار بتحقيقه ثنائية (71)، قبل أن يسجل البديل الجامبي جوزيف سيساي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 90.
وكان أتالانتا خسر المباراة النهائية للموسم الماضي أمام يوفنتوس 0-1.
وفي مباراة ثانية، تأهل روما بفوزه على ضيفه سمبدوريا من الدرجة الثانية 4-1 بينها ثنائية للدولي الأوكراني أرتيم دوفبيك، وضرب روما بقوة في الشوط الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها دوفبيك (9 و19) وتوماسو بالدانتسي (24).
وقلص الضيوف الفارق بواسطة الإسباني جيرارد ييبيس (61) قبل أن يعيد الأوزبكستاني إلدور شومورودوف النتيجة إلى سابق عهدها بتسجيله الهدف الرابع لـ«ذئاب» العاصمة.
وارتفع عدد الأندية المتأهلة لربع النهائي إلى سبعة، بعد بولونيا وميلان وإمبولي ولاتسيو التي حجزت بطاقاتها الأسبوع قبل الماضي، ويوفنتوس الفائز على كالياري برباعية نظيفة، ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاء إنتر ميلان وأودينيزي.

كأس إيطاليا
أتالانتا
روما
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