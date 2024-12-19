«الخليجية» تبتسم لصاحب الأرض 36%!

سلطان آل علي (دبي)

في البطولات الإقليمية والقارية، تُمنح الأفضلية غالباً للمنتخب المستضيف؛ إذ يُعد عاملا الأرض والجمهور حاسمين في دفع اللاعبين إلى القتال والانتصار، لكن عندما يتعلق الأمر ببطولة كأس الخليج، يبدو أن هذه القاعدة لها استثناءات.

على مدى تاريخ كأس الخليج منذ المهد الأول في البحرين عام 1970، كان البطل في أغلب الوقت ليس منتخب الدولة المستضيفة، فمن أصل 25 سابقة، هناك فقط 9 أبطال حققوا اللقب، وهم أصحاب الاستضافة بنسبة 36%، أي ما يوازي الثلث.

وكان منتخب الكويت أول مستضيف حصداً للقب في «خليجي 3» عام 1974، بعد الفوز على السعودية برباعية في النهائي، كما كرر الكويت الأمر في «خليجي 10» عام 1990، ونال اللقب على أرضه بنظام الدوري، وتعد منتخبات الكويت والعراق وقطر الأكثر نيلاً للقب في أرضها، وذلك بمجموع لقبين، كما حصدت منتخبات السعودية والإمارات وعُمان اللقب مرة واحدة بصفة المستضيف في 2002 و2007 و2009.

وشهدت النسخة السابقة، فوز العراق بالكأس على أرضه وبين جماهيره، ليكسر سلسلة من غياب المستضيف عن اللقب امتدت إلى 5 نسخ متتالية من «خليجي 19» إلى «خليجي 24».

وتعود آخر نسخة يحقق فيها المستضيف لقب البطولة قبل العراق إلى «خليجي 19» في عُمان عام 2009، وهي أطول فترة بتاريخ البطولة على الإطلاق، والغريب أنّ هذه الفترة جاءت بعد 3 نسخ متتالية حققت فيها منتخبات قطر والإمارات وعُمان اللقب وهي المستضيفة.

ويعد «أسود العراق» أنجح المنتخبات المستضيفة دون منازع، وهو البلد الوحيد الذي لم يخسر اللقب في أي استضافة وذلك في مرتين، الأولى عام 1979 عندما حقق اللقب عن جدارة بالفوز في كل مبارياته، والثانية بالنسخة الماضية التي توّج بطلاً لها. وبذلك يكون «الأسود» هم الأنجح بين المستضيفين بنسبة 100% في حصد اللقب على أرضه، ويأتي بعده الكويت وقطر بنسبة 50% على أراضيهم من أصل 4 استضافات لكل بلد.

ويتساوى عُمان والإمارات بنسبة 33%، حيث حقق كل منهما اللقب مرة واحدة من أصل 3 استضافات، ويعد منتخب السعودية ضمن الأسوأ بنسبة 25% فقط ببطولة وحيدة من 4 استضافات، أما البحرين فهو الأسوأ على الإطلاق، حيث إنه استضاف البطولة 4 مرات، دون أن يظفر اللقب في أي مرة على أرضه!، وكذلك الحال بالنسبة لليمن، ولكن من استضافة واحدة.

وتنفرد الكويت خلال هذه النسخة بصدارة الدول في عدد مرات الاستضافة، حيث تصل إلى الاستضافة الخامسة للبطولة الغالية على قلوب الخليجيين.، ويأتي بعدها قطر والبحرين والسعودية بـ4 نسخ، والإمارات وعُمان بـ3 نسخ. فيما استضاف العراق البطولة مرتين، واليمن في مرة واحدة.