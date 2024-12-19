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الرياضة

«الأبيض» جاهز لضربة بداية «خليجي 26» أمام «العنابي»

جانب من تدريبات المنتخب
20 ديسمبر 2024 01:02

معتز الشامي (الكويت)

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خليجي 26
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يؤدي منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريبه الأخير، على ملعب جابر المبارك، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام شقيقه القطري، غداً، في افتتاح «خليجي 26» التي تستضيفها الكويت إلى 3 يناير المقبل، وأصبح «الأبيض» جاهزاً لضربة بداية البطولة. 
ووصلت بعثة «الأبيض» إلى الكويت، على متن «طائرة خاصة»، وضمت 26 لاعباً، وأدى المنتخب تدريباً خفيفاً في الفترة المسائية، ويحظى الجميع بمتابعة ودعم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم الذي يحرص على مخاطبة اللاعبين، ورفع معنوياتهم قبل البطولة، والوصول إلى الكويت، وشدد على أهمية أن يظهر المنتخب قوة شخصيته داخل الملعب، وأيضاً أكثر حضوراً في البطولة لإسعاد جماهير الكرة الإماراتية.
ويعتمد الجهاز الفني لمنتخبنا على جاهزية عناصر المنتخب، ويتوقع أن يدفع بنفس التشكيلة التي واجهت «العنابي» في تصفيات «المونديال»، خلال نوفمبر الماضي، عندما فاز «الأبيض» بـ«خماسية».
ويضع الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو «اللمسات الأخيرة» على طريقة اللعب والتشكيلة المنتظرة، في مباراة الافتتاح بالمجموعة الأولى في «خليجي 26» أمام قطر، خاصة رباعي الخط الهجومي، حيث يتوقع أن يلعب منتخبنا بطريقة متوازنة تعتمد على تأمين الدفاع، والانطلاق في المساحات المنتظر أن تظهر في الخطوط الخلفية لمنتخب قطر.
وشرح بينتو للاعبين طريقة اللعب المتوقعة من «العنابي»، لاسيما وأنه ينتظر أن يلعب بدوافع كبيرة في الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام «الأبيض».
ودخل منتخبنا أجواء البطولة مبكراً، بعدما وصل إلى الكويت أمس، واكتملت صفوفه في التدريب الصباحي قبل السفر، بمشاركة جميع اللاعبين، بعد «سباعي» شباب الأهلي والوصل، عقب ختام «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهم حمد المقبالي، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وفارس خليل، طحنون الزعابي، فابيو ليما، وكايو كانيدو.
وعمد بينتو إلى تكثيف الجوانب النظرية والمحاضرات للاعبين، للوقوف على المطلوب في مباراة الافتتاح.
وضمت قائمة الأبيض المشارك في البطولة 26 لاعباً، هم خالد عيسى وعلي خصيف وحمد المقبالي لحراسة المرمى، وفي الدفاع محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي، خليفة الحمادي، خميس المنصوري، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبد الله إدريس، وفي الوسط ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، سولومون سوسو، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما وفهد بدر، وفي الهجوم برونو أوليفيرا وكايو كانيدو.
ويعول الجهاز الفني على خبرات القوام الأساسي للتشكيلة، والذي تم الاستقرار عليه حالياً، حيث لن يجري بينتو تغييرات كثيرة على التشكيلة التي شاركت أمام قطر في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.
وسيطرت حالة من ارتفاع المعنويات على جميع اللاعبين، خاصة بعد الجهود التي يقوم بها الجهاز الإداري، والعمل على الجوانب التأهيلية المعنوية لجميع اللاعبين، ورفع درجة الجاهزية والاستعداد للمحفل الخليجي المهم.
من جانبه، أبدى بشير سعيد لاعب منتخبنا السابق ثقته في أن يقدم المنتخب صورة مختلفة لأدائه ستكون أكثر قوة، خصوصاً بعد تطور الأداء، خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر أمام قطر في آخر تجمع نوفمبر الماضي.
وشدد بشير سعيد على أن بطولات الخليج تتطلب ضرورة التركيز في مباراة الافتتاح لكل فريق، خاصة أن «ركلة البداية» تعد الأهم في البطولة، للحصول على الثقة، ورفع المعنويات، وزيادة الطموحات والدوافع في المنافسة، وأوضح أن المنتخب يحتاج جرعة ثقة كبيرة، مع ضرورة المنافسة بقوة في بقية المباريات، مشيراً إلى أن «الأبيض» أصبح مطالباً بفرض شخصيته في البطولة.

خليجي 26
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