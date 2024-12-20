مدرب الوداد يستنكر «حجارة» الجيش!



الرباط (د ب أ)

أبدى الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، مدرب الوداد البيضاوي خيبة أمله من الأجواء التي انتهت عليها مواجهة فريقه مع الجيش الملكي في ملعب القنيطرة في مباراة مؤجلة من الجولة 13 من الدوري المغربي لكرة القدم.

وحضر موكوينا إلى قاعة المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مصحوباً بقطعة حجارة من التي ألقاها بعض جماهير الجيش الملكي على لاعبي الوداد، عقب نهاية المواجهة المؤجلة.

وقال مدرب الوداد معلقاً على ما حدث: «قيل لي إن الأمر عاد لكنه ليس كذلك، نعم الأمر يتعلق بمنافسة محتدمة، ونحن متنافسون لكننا لسنا أعداء، بطبيعة الحال هذه الروح مطلوبة بين مثل هذين الفريقين، فمن المحزن بالنسبة لي أن أحضر هذه الحجارة إلى القاعة، لكن كان على أحد أن يبادر إلى فعل شيئ ما قبل أن يفقد شخص ما حياته».

وقال رولاني موكوينا بخصوص الحادث «واجهنا نادياً كبيراً في بلد مدهش حقاً مثل المغرب، لذلك أنا حزين لكون اللاعبين كانوا مجبرين على الهروب من الحجارة المتساقطة عليهم».

وأضاف المتحدث نفسه قائلاً عن أجواء المباراة: «عموماً يجب علينا ألا نركز كثيراً على ذلك، بل على ما حدث في المستطيل الأخضر، حيث تابعنا مباراة ممتعة وجميلة بين الفريقين».

وقال مدرب الوداد: «بدأنا المباراة بشكل جيد جداً، حيث أظهر اللاعبون روحاً قتالية وعقلية عظيمة وأخوة وتضامنا كبيرين بطريقة مثيرة للإعجاب».

وتقدم موكوينا باعتذار عن نتيجة التعادل لجماهير الوداد التي منعتها السلطات من التنقل للقنيطرة في إطار تدابير أمنية احترازية، مضيفاً في هذا السياق «واجهنا فريقاً جيداً للغاية فاز بلقب الدوري منذ فترة ليست بعيدة، وينافس بقوة في دوري الأبطال، ومع ذلك فالنتيجة مخيبة للآمال، لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء.، أنا حزين على جمهور الوداد، وأعتذر له بالمناسبة، لأننا لم نحقق الفوز».

واعترف المدرب الجنوب أفريقي بوجود بعض المشاكل التكتيكية التي تعترض فريقه في الدوري، مشدداً على ضرورة حلها بعيداً عن الإعلام، مؤكداً كذلك فخره بمستوى اللاعبين وأدائهم في المباراة.

في المقابل، عبر هوبير فيلود مدرب الجيش عن ارتياحه للمستوى الفني الجيد الذي قدمه الفريقان معاً، مشيداً في الوقت ذاته بالحضور الذهني للاعبيه لا سيما في الشوط الثاني، حيث كان قادراً على الفوز في المباراة بفضل التغييرات التي أجراها على أسلوب اللعب والتكتيك.

وتحسر فيلود على الفرص الثمينة التي ضاعت على فريقه، لا سيما في الشوط الثاني لتهدر عليهم فرصة الفوز السادس هذا الموسم.

ومكن التعادل فريقا الوداد والجيش من تأمين موقعهما في المركز الثالث والخامس في جدول الترتيب بـ23 نقطة و21 نقطة على التوالي، في حين حافظ نهضة بركان على فارق النقاط المريح في الصدارة، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة بفوز سهل على النادي المكناسي بثلاثية.

كما قلب الرجاء البيضاوي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في اللقاء المؤجل الثالث الذي جمعه باتحاد تواركة، مرتقياً إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة.