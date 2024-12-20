عبد الرحمن المطيري: الكويت ترغب في استضافة كأس آسيا 2031

معتز الشامي (الكويت)

أكد معالي عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة والشباب بدولة الكويت، وجود رغبة كبيرة في استضافة كأس آسيا بالكويت خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أنه سيكون هناك تنسيق مع اتحاد الكرة الكويتي بهذا الشأن، وشدد على وضع الوزارة استراتيجية خلال 4 سنوات هدفها استضافة 45 بطولة عالمية وقارية وإقليمية بالكويت في المستقبل. وأضاف: «طموحنا عالٍ وكبير للغاية، وسنكون جاهزين لتقديم ملفات الاستضافة للأحداث والفعاليات الرياضية مستقبلاً بالتأكيد، وبالفعل تم التنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم من أجل التنسيق مع الجهات المعنية في الاتحاد الآسيوي لتقديم ملف الكويت لاستضافة كأس آسيا في نسخة 2031».

وعن توقعاته لبطولة «خليجي 26»، قال: «أتوقع أن تكون نسخة استثنائية بكل المقاييس، في ظل الاهتمام الكبير من دولة الكويت بإنجاح الحدث، ومشاركة جميع القطاعات في استضافة أبناء الخليج على أرض الكويت، في بطولة غالية على قلوب الجميع».

ولفت معالي عبد الرحمن المطيري إلى أن هدف الجميع في الكويت هو الوصول للنجاح التنظيمي للبطولة، ما كان دافعاً لإشراك جميع مؤسسات الدولة في تلك الفعالية الكبرى، وتابع: «نحن سعداء للغاية باستضافة أهلنا وأشقائنا في دولة الكويت، وسيترجم ذلك من خلال تقديم نسخة مميزة من البطولة التي تجمع أبناء الخليج».

وأضاف: «هذه البطولة لها أهداف كثيرة بالنسبة لنا، هي جمع الأشقاء جميعاً في دولة الكويت لزيادة الترابط بين الجميع، خاصة في المجال الرياضي، ونحن نعد الجماهير من مختلف دول الخليج بأننا سعداء باستقبالهم وإقامتهم هنا بين أهلهم في بلدهم الثاني الكويت، وسنحاول تدارك أي أمور أو ملاحظات للتطوير والتحسين، حيث سيكون لدينا ذاكرة مؤسسية وإطلاق دليل إجرائي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بما يسهم في التطور الكبير في هذا الجانب بما يخدم الكويت في المستقبل».