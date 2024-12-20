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الرياضة

فيوري وأوسيك.. «النزال التاريخي»

فيوري وأوسيك.. «النزال التاريخي»
20 ديسمبر 2024 11:28

 
الرياض (د ب أ)

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بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عُقد في منطقة «فيا رياض» المؤتمر الصحفي للملاكمين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك.
ومن المقرر أن يلتقي الطرفان السبت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، وذلك في إطار أسبوع الملاكمة.
وشهد المؤتمر أجواءً حماسية واستعدادات كبيرة للنزال المرتقب بين فيوري وأوسيك، حيث تبادل الثنائي التصريحات في اللقاء الأخير قبل المواجهة، وفقا لبيان إعلامي. وأبدى تايسون فيوري حماسه الكبير، مؤكداً استعداده لتقديم أداء استثنائي في النزال، حيث قال: «سأقوم بإلحاق الكثير من الألم، هذه المرة أنا جاد، وسأتسبب في ضرر كبير، الحديث انتهى، والسبت سيكون موعد الإثارة».
من جانبه، وصف مدير أعماله، فرانك وارين، هذا النزال بأنه الأهم في عالم الملاكمة حالياً، حيث أضاف «موسم الرياض أصبح مركز الملاكمة في العالم، وأتوقع أن هذه المواجهة لن تصل إلى الجولة الأخيرة».
أضاف وارين، «تايسون في أفضل حالاته، بدنياً وذهنياً، ونحن على موعد مع حدث استثنائي».
أما أولكسندر أوسيك، الذي دخل على وقع أغنية أوكرانية، فقد أكد ثقته قائلاً: «ما نشهده الآن مجرد استعراض إعلامي، ولكن كل شيء سيحسم يوم السبت، الحادي والعشرين من الشهر، رسالتي لتايسون لا تخف، لن أتركك وشأنك، أراك يوم السبت».
وشهد اللقاء مواجهة مباشرة بين فيوري وأوسيك، حيث كادت أن تتطور لاشتباك بالأيدي نتيجة تصاعد حدة النقاش، ما يشير إلى نزال ثأري بامتياز.
وخلال المؤتمر، عبّر بقية الملاكمين عن شكرهم لموسم الرياض على تنظيم هذه المواجهات التي تحظى بترقب كبير من عشاق الملاكمة حول العالم.

 

السعودية
الملاكمة
تركي آل الشيخ
الرياض
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