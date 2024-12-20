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الرياضة

«الألعاب الجامعية» تستقطب 1585 رياضياً

«الألعاب الجامعية» تستقطب 1585 رياضياً
20 ديسمبر 2024 12:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك 1585 رياضياً ورياضية في النسخة الأولى من الألعاب الجامعية، يمثلون 28 جامعة، بتنظيم شركة أبوظبي للترفيه، والتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.
تتوزع منافسات الدورة على 3 مناطق هي الغربية والوسطى والشرقية، وتشمل المنافسات كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة، وتستمر إلى مارس المقبل.
وعقب توقف المنافسات في العطلة الشتوية مع نهاية الفصل الدراسي الأول، من المقرر أن تتواصل 13 يناير المقبل.
وتمثل دورة الألعاب الجامعية خطوة جديدة في مجال الرياضة الجامعية، وتتوافق مع استراتيجية الإمارات الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة، وتطوير منصات المنافسات الرياضية، وتحسين أداء الرياضيين المحترفين، مع تحقيق توازن بين الرياضة والثقافة والتعليم.
وأشارت نورة الحمادي، المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه: «دورة الألعاب تتعدى كونها بطولة رياضية؛ فهي بمثابة احتفال بقدرات الشباب ودليل على مكانة الإمارات بوصفها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية، ونفخر بتقديم الدعم للرياضيين الشباب لتحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التأكيد على أن هذا الحدث سيترك إرثاً مستداماً للأجيال المقبلة."

الإمارات
الألعاب الجامعية
كرة القدم
كرة السلة
الكرة الطائرة
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