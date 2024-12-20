10 لاعبين في معسكر «الجودو» بالسعودية



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي القائمة النهائية للمشاركة في معسكر مكة المكرمة بالسعودية من 26 ديسمبر الحالي إلى 4 يناير المقبل، استعداداً المشاركة في البطولات العربية والخليجية والآسيوية للفئات العمرية موسم 2025، وتضمن برنامج المعسكر سلسلة من التدريبات والمباريات التجريبية.

ويرأس البعثة محمد جاسم، أمين السر المساعد، مشرف نشاط الجودو المحلي، وشعبان السيد، المدير الفني للاتحاد، والمدرب جعفر النخلي، و10 لاعبين هم سالم سيف اليماحي، مسعود محمد المسماري، عبدالله خالد المسماري وأنس خماس اليماحي، وعبدالله سمير كياني، محمد وليد النقبي، حميد عبدالله مراد وبطي أحمد الهاشمي، حميد سعيد الشامسي، وعلي سعيد الشامسي.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على الاطمئنان على ترتيبات معسكر المنتخبات العمرية الذي يقام في مدينة مكة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجودو وأندية المملكة، بما يسهم في نجاح فترة الإعداد المقترحة، مواصلة للتعاون بين الاتحادين الشقيقين، وبما ينعكس على نشاط الجودو في دول مجلس التعاون الخليجي.